معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اقدامات زیادی در خصوص بذور هیبرید انجام شده که براین اساس ۱۰ درصد خودکفایی اتفاق افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در خصوص بذور هیبرید اقدامات زیادی انجام شده که براین اساس ۱۰ درصد خودکفایی اتفاق افتاده و سال پیش ۴۰ رقم بذر هیبرید با کمک بخش خصوصی تولید کردیم و تلاش می کنیم‌ به بسیاری از شاخص های برنامه هفتم دست یابیم و خوشبختانه تاکنون مطابق با اهداف رسیدیم

به گفته وی، شرایط اقلیمی، مسائل مالی و سرمایه اثر گذاری است، اما کشاورزان ما حدود ۸۰ درصد دیپلم و پایین‌تر هستند که در حوزه توانمند سازی همه باید پای کار بیایند و یقین‌ می کنیم‌ برنامه هفتم بخش اجرایی به مراتب از برنامه های قبلی بالاتر است.

گل محمدی  درباره واردات روغن بیان کرد: اگرچه خودکفایی کامل در همه محصولات امکان‌پذیر نیست، افزایش خوداتکایی در محصولات اساسی برای تامین امنیت غذایی ضروری است. از این رو، تولید ارقام پرمحصول و کم‌آب‌بر دانه‌های روغنی و توسعه سطح زیرکشت آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به توسعه کشت کاملینا بیان کرد: این گیاه روغنی و کم‌آب‌بر با حدود ۱۵۰ میلی‌متر بارندگی و استفاده از آب سبز قابلیت تولید دارد و برای کشت در اراضی دیم مناسب است. سطح زیرکشت کاملینا امسال به ۲۴ هزار هکتار رسیده و برنامه افزایش آن به ۴۰ هزار هکتار در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای نخستین‌بار دانه کاملینا مانند کلزا قیمت‌گذاری شده و تکثیر بذر آن نیز در حال انجام است. در برنامه هفتم، تامین ۴۰ درصد نیاز کشور به دانه‌های روغنی از تولید داخل هدف‌گذاری شده است و در صورت محقق نشدن کامل این هدف، باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز از تولید داخلی تامین شود.

برچسب ها: بذر هیبرید ، خودکفایی برنج ، خودکفایی روغن
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