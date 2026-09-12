فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تأخیر در ارسال مجوز دو دیدار پرسپولیس و تیم امید، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مجموع ۲ هزار دلار جریمه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل ارسال دیرهنگام درخواست مجوز دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل آلانیااسپور ترکیه ۲ هزار دلار جریمه کرد.



بر اساس حکم صادرشده، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل ارسال دیرهنگام درخواست مجوز دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل آلانیااسپور ترکیه، به پرداخت ۲ هزار دلار جریمه محکوم شده است.

همچنین در پرونده‌ای دیگر، تأخیر در درخواست مجوز دیدار دوستانه تیم امید ایران برابر کایسری‌اسپور ترکیه نیز هزار دلار جریمه دیگر برای فدراسیون فوتبال به همراه داشته است.

به این ترتیب، مجموع جرایم فدراسیون فوتبال ایران در این دو پرونده به ۲ هزار دلار رسیده است.