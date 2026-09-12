فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تأخیر در ارسال مجوز دو دیدار پرسپولیس و تیم امید، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مجموع ۲ هزار دلار جریمه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل ارسال دیرهنگام درخواست مجوز دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل آلانیااسپور ترکیه ۲ هزار دلار جریمه کرد.

بر اساس حکم صادرشده، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل ارسال دیرهنگام درخواست مجوز دیدار دوستانه پرسپولیس مقابل آلانیااسپور ترکیه، به پرداخت ۲ هزار دلار جریمه محکوم شده است.

همچنین در پرونده‌ای دیگر، تأخیر در درخواست مجوز دیدار دوستانه تیم امید ایران برابر کایسری‌اسپور ترکیه نیز هزار دلار جریمه دیگر برای فدراسیون فوتبال به همراه داشته است.

به این ترتیب، مجموع جرایم فدراسیون فوتبال ایران در این دو پرونده به ۲ هزار دلار رسیده است.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، لیگ برتر
خبرهای مرتبط
رئیس فدراسیون فوتبال به چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند
برنامه مسابقات هفته‌های بیست و دوم تا بیست و پنجم لیگ برتر
کمک جامعه فوتبال به سیل زدگان در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
ایران ۳ استرالیا ۱/ بلند قامتان ایران با اقتدار فینالیست شدند+فیلم
‌می‌خواهند ترمز پرسپولیس را بکشند/ اورونوف و سایر بازیکنان پیشنهادی ندارند
برنامه کامل و تفکیک‌شده بازی‌های آسیایی ناگویا
متاسفانه فضای فوتبال خراب شده است/ انتقاد کردم و ۱۰۰ میلیون جریمه شدم
سفرهوایی استقلال به عراق قطعی است
نخستین برد ایران در بسکتبال بازی‌های آسیایی
صنعت نفت - چادر ملو اردکان؛ نبرد قعر نشین‌ها در آبادان
قهرمانان فیتنس کشور معرفی شدند
محرومیت داخلی، حضور آسیایی؛ خداداد روی نیمکت تراکتور
آخرین اخبار
بیانیه فدراسیون کشتی در مورد «فعالیت فدراسیون در حوزه معدن»
جریمه ۲ هزار دلاری فدراسیون فوتبال
سهم ۲۵ درصدی انجمن‌های ورزشی در ورلدگیمز ۲۰۲۹
ایران ۳ استرالیا ۱/ بلند قامتان ایران با اقتدار فینالیست شدند+فیلم
سفرهوایی استقلال به عراق قطعی است
برنامه کامل و تفکیک‌شده بازی‌های آسیایی ناگویا
اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
بیانیه باشگاه پرسپولیس: سازمان لیگ مجری قانون است، نه قانون‌گذار
پورسلمان: کار شمشیربازان ایران در ناگویا سخت است
نخستین برد ایران در بسکتبال بازی‌های آسیایی
محرومیت داخلی، حضور آسیایی؛ خداداد روی نیمکت تراکتور
استعفای سالاری از پست مشاوره مدیرعامل پرسپولیس
متاسفانه فضای فوتبال خراب شده است/ انتقاد کردم و ۱۰۰ میلیون جریمه شدم
قهرمانان فیتنس کشور معرفی شدند
خواسته قلبی حدادی کسب ۱۰ مدال در ناگویا است/ برخی از دوندگان به حد نصاب نرسیدند
صنعت نفت - چادر ملو اردکان؛ نبرد قعر نشین‌ها در آبادان
‌می‌خواهند ترمز پرسپولیس را بکشند/ اورونوف و سایر بازیکنان پیشنهادی ندارند
برای اجرای عدالت بازی‌ها را لغو کردیم
گولسیانی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
سهراب حردانی را بخشید/ کاپیتان با استقلال به بصره می‌رود
رونمایی از دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی در ۲ فیفادی پیش رو
جوابیه فدراسیون فوتبال به ادعای جنجالی خداداد عزیزی
بازی بدون تماشاگر در فوتبال ایران ممنوع شد
حکمی علیه مدیران فدراسیون فوتبال صادر نشده است