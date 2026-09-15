مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر آمار سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود که براین اساس کمتر از ۱۰۰ هزار تن نیاز به واردات گوشت صنعتی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلی در تولید و عرضه دام نداریم، گفت: در حال حاضر عرضه دام به وفور در حال انجام است به طوریکه میزان عرضه بیش از تقاضاست.

به گفته وی، در شرایط فعلی مشکلی در تولید گوشت قرمز نداریم و با ورود به نیمه دوم سال، نگرانی ها در خصوص پشتیبانی از تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز دامداران تشدید می شود.

صدر دادرس ادامه داد: دامداران سبک از اواخر شهریور و اواسط مهرماه، دام ها با خروج از مراتع و مزارع به جایگاه نگهداری می برند و براین اساس نیاز به تغذیه و خوراک دستی دارند و در خصوص دام سبک در نیمه نخست سال هشدار تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دادیم و اجرای طرح پالیز نتوانسته نقدینگی مورد نیاز تامین کند و در صورت عدم تامین نقدینگی، دامدار اقدام به حدف گله می کند.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلی در تامین نهاده دامی به رغم شرایط جنگ و محاصره دریایی نداریم، افزود: مشکل فعلی دامداران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که مسئولان امر باید توجه کنند. 

به گفته وی، بنابر آمار حدود ۵ میلیون تن نیاز به واردات جو در سال داریم و در شرایط فعلی دامداران مشکلی در تامین نهاده ندارند و تنها با چالش سرمایه در گردش روبرو هستند.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک تولید سالانه گوشت قرمز در کشور را بالای ۹۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: کمتر از ۱۰۰ هزار تن نیاز به گوشت صنعتی داریم که در این ایام وارد شده و در خصوص تامین گوشت خانوار نیازی به واردات نداریم و تولید داخل جوابگوی نیاز کشور است، همچنین زایش های پاییز دام سبک تا اواسط آبان استمرار دارد و از طرفی بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش تولید دام در ابتدای سال و عدم اصلاح کالابرگ با انباشتگی دام روبرو هستیم.  همچنین با اضافه شدن زایش های پاییز به جمعیت تولید، کمبودی در عرضه گوشت داخل نداریم.

به گفته وی، در نیمه دوم سال با افزایش تقاضا روبرو هستیم و از طرفی با افزایش تقاضا برای خرید نهاده و رشد قیمت نهاده های دامی و کمبود نقدینگی مورد نیاز دامداران ممکن است با نوسان قیمت دام در بازار روبرو باشیم.

صدردادرس با بیان اینکه گرانی گوشت قرمز ناشی از سومدیریت دولت و ضعف در نظارت هاست، گفت: ضعف در نظارت ها منجر به فاصله چشمگیر قیمت از درب کشتارگاه تا توزیع در بازار است که تمامی این موارد به زیان تولیدکننده و مصرف کننده است.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، قیمت گوشت ، واردات گوشت
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