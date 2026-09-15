باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: براساس مصوبات هیئت دولت بخش صنف و صنعت که ۳ میلیون تن مصرف گندم را شامل می شود، به آنها این مجوز داده شد که گندم مورد نیاز را از منابع تولید داخل و واردات تامین کنند.

به گفته وی، از ۱۸ شهریور بخش صنف و صنعت می توانند گندم مورد نیاز را ثبت سفارش و وارد کنند، اما برای واحدهای خبازی گندم مورد نیاز تولید داخل جوابگوست و در صورت نیاز بازرگانی دولتی اقدام به واردات خواهد کرد.

کرمی با بیان اینکه مشکلی در تامین گندم واحدهای نانوایی نداریم، افزود: در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در تامین آرد واحدهای نانوایی نداریم و براساس آمار مصرف آرد سالانه واحدهای خبازی ۸ میلیون تن است.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف با اشاره به تاثیر آزادسازی آرد صنف و صنعت بیان کرد: دولت بدنبال آن است که نان ارزان و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد و همواره دولت با پرداخت یارانه بدنبال کنترل قیمت است و تنها برای بخش صنف و صنعت ازادسازی صورت گرفته که براین اساس تغییرات قیمتی در نان های صنعتی، آزاد پز و ماکارونی خواهیم داشت، اما بحث ما این است که بخش نان صنعتی، حجیم و سنتی نباید از یکدیگر جدا کرد چراکه با تغییر قیمت و آزادسازی، آن بخش نان مشتریان خود را از دست می دهد که دولت باید راهکاری در نظر بگیرد.

به گفته وی، اگر آزادسازی واقعی صورت بگیرد، دولت مبلغ یارانه در قالب کالابرگ باید در اختیار خانوارها قرار بگیرد تا خانوارها مابه التفاوت از قالب کالابرگ دریافت کنند.

کرمی با بیان اینکه در بخش صنف و صنعت واحدهای آزادپز نان های سنتی و حجیم با آزادسازی یکباره قیمت نمی توانند در فضای رقابتی باشند، افزود: واحدهای خبازی سنتی یارانه پز هر کیلو گندم را ۹۰۰ تومان دریافت می کند و در مقابل نان آزادپز و حجیم ۵۳ هزار تومان خریداری کند که براین اساس قیمت نان افزایش چشمگیری دارد که دیگر توان رقابتی ندارد.

این مقام مسئول گفت: پیشنهاد ما آن است که اگر می خواهیم برای بخش آرد د نان تصمیماتی اتخاذ کنیم، برای کل بخش باشد تا هیچ مجموعه ای متضرر نشود و متولیان این امر معتقدند که یارانه باید به زنجیره پایانی مردم داده شود یا یارانه به بخش نانوایی بدهیم تا هرکسی نان خریداری می کند، قیمت آن را آزاد بخرد و مابه التفاوت قیمت آزادپز و یارانه پز که نانوا آزاد فدوخته به حساب نانوایی ریخته شود که براین اساس قیمت نان برای مردم‌ تغییری نمی کند و همانند قبل قیمت خریداری کنند یا پول به حساب مردم ریخته شود، اما اینکه مبلغ یارانه مابه التفاوت به حساب واحدهای نانوایی ریخته شود، روش مناسب تری است.