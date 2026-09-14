مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: تاکنون خبری از توزیع شیر مدارس برای سال تحصیلی جدید نیست چراکه مهم‌ترین موضوع در این خصوص تخصیص بودجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی درباره آخرین پیگیری ها پیرامون توزیع شیر مدارس گفت: تاکنون خبری از توزیع شیر مدارس برای سال تحصیلی جدید نیست چراکه مهم ترین موضوع در این خصوص تخصیص بودجه است.

به گفته وی، سال گذشته به رغم آنکه ردیف بودجه برای توزیع شیرمدارس در نظر گرفتند، اما یک ماه پیش رقم آن به کارخانه ها پرداخت شد.

ظفری ادامه داد: تخصیص بودجه شیر مدارس بسته به تعداد دانش آموزان، مقاطع تحصیلی و تعداد دفعات نوبت باید تعیین شود و آمار تعداد دانش آموزان را وزارت آموزش و پرورش باید اعلام کند چراکه همه ساله تعداد دانش آموزان متفاوت است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با انتقاد به تغییر شیر مدرسه را تغذیه رایگان بیان کرد: عنوان توزیع شیر مدارس به قدری مهم است که دیگر نیازی ندارد که تحت پوشش تغذیه رود و از طرفی این عنوان دست آموزش و پرورش باز می گذارد تا بخشی از بودجه به محصول دیگر که می تواند خیلی ضرورت ندارد، تخصیص یابد.

وی گفت: با توزیع شیر مدارس، سرانه مصرف لبنیات را ۵ درصد افزایش می دهد.

 

برچسب ها: توزیع شیر مدارس ، قیمت شیرخام
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
بچه من داره میره کلاس سوم ازسال اول یکبارهم شیرتوزیع نشده درتهران
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