باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های سوری از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر داده‌اند. به گزارش الاخباریه سوریه، خبرنگار این رسانه اعلام کرده است که نیروهای اشغالگر با گلوله‌های توپخانه، منطقه عین العشره در شمال بیت جن در حومه دمشق را بمباران کردند.

وی توضیح داده است که این گلوله‌ها به زمین‌های کشاورزی اصابت کرده است.

خبرنگار این رسانه سوری همچنین اشاره کرده است که نیروهای اسرائیلی با بیش از ۱۰ خودروی نظامی، دو تانک و یک دستگاه بولدوزر به زمین‌های کشاورزی اطراف شهرک بیت جن در حومه دمشق نفوذ کرده‌اند.

منبع: الجزیره