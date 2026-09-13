دبیر انجمن صنفی واردکنندگان گوشت و فرآورده های خام دامی از واردات ۱۶ تا ۱۷ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیر انجمن صنفی واردکنندگان گوشت و فرآورده های خام دامی گفت: در اوایل سال به مسئولان وزارت جهاد اعلام کردیم که با توجه به میزان تولید ماهانه ۵۰ تا ۵۵ هزار تن و مصرف ۶۵ تا ۷۰ هزار تن، کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار تن در ماه باید از طریق واردات جبران شود.

به گفته وی، با توجه به شرایط جنگ و تعطیلی دانشگاه ها و مدارس، مصرف کاهش یافت و از طرفی بدلیل نوسان نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز عملا تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نبودند، از این رو دام خود را زودتر از موعد مقرر عرضه کردند.

سالمی ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه های تولید و نیاز به نقدینگی بیشتر، برخی دامداران پرواربندی ادامه ندادند و همه این عوامل موجب شده تا بنابر پیش بینی های قبلی قیمت دام طی روزهای اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و به تناسب آن قیمت گوشت نوسان داشته است‌.

این مقام مسئول با اشاره به آینده بازار گوشت بیان کرد: در ۶ ماهه دوم سال با استمرار وصعیت فعلی شاهد افزایش قیمت گوشت و فرآورده های گوشتی در بازار خواهیم بود.

به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۱۶ تا ۱۷ هزار تن گوشت قرمز وارد شده که کسری واردات گوشت از ابتدای سال بدلیل موجودی مناسب گوشت در کشور و کاهش مصرف نسبت به سال قبل، عملا بدلیل کاهش مصرف شوک قیمتی در بازار خود را نشان نداد، اما در نیمه دوم سال با بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و عادی شدن شرایط کشور، میزان گوشت فعلی جوابگوی نیاز کشور را نمی دهد.

سالمی ادامه داد: افزایش قیمت گوشت تاثیر خود را بر افزایش دیگر محصولات پروتئینی همچون مرغ و تخم مرع می گذارد و عملا این افزایش قیمت به آنها قابل تعمیم است و دولت با تعیین‌ تکلیف ارز واردات گوشت با حداقل زمان ارز تخصیص بدهد چراکه این نگرانی در واردکنندگان وجود دارد که با ورود و ترخیص کالا، چنانچه منتظر تخصیص ۲ تا ۳ ماهه ارز باشند، همین امر موجب شده تا آنها اقدام به واردات نکنند که دولت باید این دغدغه واردکنندگان رفع کند تا گوشت وارد کشور شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه قیمت ارز در تالار مبادله بدلیل نوسان نرخ مشخص نیست، گفت: این‌ نگرانی در واردکننده وجود دارد که قیمت ارز در تالار مبادله بالا رود و واردکنندگانی که کالا را آوردند، متحمل زیان شوند، از این رو بحث واردات مغفول مانده و تجار تمایلی به واردات ندارند.

وی با اشاره به تاثیر محاصره دریایی بر واردات گوشت قرمز تصریح کرد: سالهاست با تحریم ها روبروهستیم، از این رو در تامین زنجیره کالاهای اساسی که وارداتی است با ۲ مشکل مواجه هستیم که مسئله نخست آن خرید و پرداخت وجه است، اما در شرایط فعلی بدلیل محاصره دریایی واردات کالا باید از مسیرهای جدید انجام شود که براین اساس مشکلی در تامین گوشت نداریم و تنها محاصره دریایی قیمت تمام شده کالا را بواسطه افزایش هزینه های حمل تحت تاثیر قرار می دهد که واردکنندگان با مدیریت صحیح بدنبال کاهش هزینه ها هستند.

برچسب ها: واردات گوشت ، قیمت گوشت ، بازار گوشت
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