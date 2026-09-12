اورژانس ۱۱۵ کردستان در خط مقدم سلامت؛ از ۸۳ مأموریت حیاتی در قروه تا ۱۵۳ انتقال تخصصی بیمار

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان از انجام ۸۳ مأموریت حیاتی توسط نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ قروه، مدیریت و هماهنگی ۱۵۳ مورد اعزام تخصصی بیمار در سطح استان و برگزاری برنامه آموزشی امدادی برای کودکان سنندجی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - بابک هدائی اظهار کرد: نیرو‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شهرستان قروه در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه، با انجام ۸۳ مأموریت و انتقال بیماران به مراکز درمانی، خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز شهروندان را ارائه کردند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده توسط کد‌های عملیاتی شهری قروه، ۳۶ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده است و کارشناسان اورژانس در کنار رسیدگی به مصدومان سوانح رانندگی، به انواع فوریت‌های قلبی و تنفسی، تشنج، دیابت، مسمومیت و دیگر موارد پزشکی نیز پاسخ داده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس قروه، گفت: حجم بالای مأموریت‌ها، بیانگر آمادگی عملیاتی، سرعت عمل و تعهد کارشناسان اورژانس در پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی مردم است.

هدائی در ادامه از مدیریت و هماهنگی ۱۵۳ مورد اعزام تخصصی بیمار در استان طی همین بازه زمانی خبر داد و بیان کرد: از این تعداد، ۱۳۸ مورد انتقال بیمار به مراکز درمانی داخل استان و ۱۵ مورد نیز اعزام به مراکز درمانی خارج از استان بوده است.

وی اضافه کرد: این انتقال‌ها با هدف فراهم‌کردن دسترسی سریع، ایمن و به‌موقع بیماران به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شده و مدیریت دقیق فرآیند اعزام، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حفظ سلامت بیماران دارد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان همچنین به اجرای برنامه آموزشی ویژه کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۵ سنندج اشاره کرد و گفت: در این برنامه، مفاهیم اولیه فوریت‌های پزشکی، نحوه تماس صحیح با شماره ۱۱۵ و آشنایی با تجهیزات آمبولانس به کودکان آموزش داده شد.

هدائی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های عمومی در حوزه امداد و نجات افزود: آموزش کودکان، سرمایه‌گذاری برای افزایش ایمنی و ارتقای فرهنگ امدادخواهی در آینده است و تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر داشته باشد.

 

برچسب ها: کردستان ، اورژانس
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