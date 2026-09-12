باشگاه خبرنگاران جوان - سیامک مسعودی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بیماریهای واگیر حیاتوحش اظهار کرد: پایش مستمر زیستگاهها، پیگیری واکسیناسیون دامهای اهلی و تداوم عملیات ضدعفونی آبشخورها از جمله برنامههایی است که با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر دامی در زیستگاههای حیاتوحش در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: سال گذشته، ۲ کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) یکی در جزیره کبودان استان آذربایجان غربی و دیگری در منطقه شکارممنوع الموت استان قزوین و همچنین یک کانون آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در تالاب میقان استان مرکزی شناسایی و مهار شد.
مسعودی ادامه داد: در راستای کنترل این کانونها، اقدامات لازم مطابق دستورالعملهای مربوط و ضوابط ابلاغی انجام شد که از جمله آن میتوان به جمعآوری بهموقع و امحای بهداشتی لاشهها اشاره کرد، این اقدامات با همکاری و پیگیری ادارههای کل دامپزشکی استانهای مربوطه انجام گرفت و از گسترش بیماری و سرایت آن به دیگر جمعیتهای جانوری جلوگیری شد.
رئیس گروه بیماریهای دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش همچنین درباره وضعیت مراکز تیمار، درمان و نگهداری حیاتوحش گفت: بازدیدهای میدانی و ارزیابی کارشناسان از مراکز درمانی، تیمار و نگهداری گونههای جانوری در استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، گلستان و فارس انجام شده است.
وی اظهار کرد: پس از بررسی وضعیت این مراکز، پیشنهادهای فنی برای بهسازی ساختاری، بهبود کیفیت فضاهای نگهداری و اصلاح فرآیندهای درمانی ارائه شده است تا استانداردهای مورد نیاز در مراکز تیمار و نگهداری حیاتوحش با جدیت بیشتری اجرایی شود.
مسعودی با تأکید بر ضرورت تجهیز و تقویت زیرساختهای امداد و نجات حیاتوحش افزود: استفاده از ظرفیت تیمارگران باتجربه و داوطلب حیاتوحش نیز از موضوعات مورد توجه در این حوزه است و تقویت این ظرفیت میتواند در زمان بروز حوادث و نیاز به اقدامات امدادی، نقش مؤثری در حفاظت از گونههای جانوری داشته باشد.
وی گفت: تخصیص اعتبارات برای پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر، بهویژه در مناطق دارای کانونهای حساس، مورد توجه قرار گرفته است تا با توجه به تغییرات اقلیمی و استمرار شرایط خشکسالی، بستر لازم برای تداوم اقدامات پیشگیرانه، مقابله با بیماریهای واگیر و اجرای عملیات امدادی فراهم شود و تابآوری جمعیت گونههای جانوری در زیستگاههای حیاتوحش افزایش یابد.
منبع: سازمان محیط زیست