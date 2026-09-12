باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسزاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به خوشحسابی و بدحسابی بیمهها اظهار کرد: در بیمههای پایه، حجم مطالبات از بیمه تأمین اجتماعی و سلامت بالاست و وضعیت بیمه درمان نیروهای مسلح بهتر است.
وی در ادامه گفت: در بیمههای تکمیلی، بیشترین تأخیر در پرداخت متعلق به بیمه آتیهسازان و داناست و حجم مطالبات از این دو بیمه بیشتر است.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه گفت: از سوی دیگر بیمههای تکمیلی البرز، آسیا و ایران نیز به ترتیب جزو خوشحسابان بیمههای تکمیلی کشور بهشمار میروند.
وی تشریح کرد: با این وضعیت گرانی و تورم، شایسته نیست که مطالبات از سوی برخی بیمهها بسیار طولانی میشود و انتظار این است که پرداختها از سوی بیمهها سرعت بیشتری بگیرد.
منبع: تسنیم