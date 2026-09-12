رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تأیید پایداری عملیات پروازی به عراق، اعلام کرد که تمامی پرواز‌های ایران به مقاصد نجف و بغداد مطابق با زمان‌بندی دقیق شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی، با تأکید بر استمرار این پرواز‌ها، اظهار داشت، مسافران می‌توانند طبق برنامه اعلام‌شده توسط شرکت‌های هواپیمایی، سفر خود را به نجف و بغداد با اطمینان کامل انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به پایش دقیق و مستمر شرایط عملیاتی در منطقه، تصریح کرد که وضعیت پرواز‌ها به‌طور لحظه‌ای زیر نظر متخصصان سازمان هواپیمایی قرار دارد تا در صورت هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی رسمی و به‌موقع صورت گیرد. 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان به هموطنان توصیه کرد برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت پرواز خود، با شرکت هواپیمایی مربوطه در ارتباط باشند و اطلاعیه‌های رسمی این سازمان را دنبال کنند.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، پروازهای ایران
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