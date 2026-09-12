باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی، با تأکید بر استمرار این پرواز‌ها، اظهار داشت، مسافران می‌توانند طبق برنامه اعلام‌شده توسط شرکت‌های هواپیمایی، سفر خود را به نجف و بغداد با اطمینان کامل انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به پایش دقیق و مستمر شرایط عملیاتی در منطقه، تصریح کرد که وضعیت پرواز‌ها به‌طور لحظه‌ای زیر نظر متخصصان سازمان هواپیمایی قرار دارد تا در صورت هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی رسمی و به‌موقع صورت گیرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان به هموطنان توصیه کرد برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت پرواز خود، با شرکت هواپیمایی مربوطه در ارتباط باشند و اطلاعیه‌های رسمی این سازمان را دنبال کنند.