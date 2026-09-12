نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که کمربند طبی نرم و کشی می‌تواند درد ناحیه کمر را تسکین دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه فرانسوی نشان داده است که استفاده از کمربند طبی نرم و کشی برای حمایت از کمر، می‌تواند به کاهش درد و بهبود تحرک در افراد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی کمک کند.

این مطالعه که در ۱۷ مرکز درمانی در فرانسه انجام شد، شامل ۱۶۸ فرد بزرگسال ۱۸ تا ۷۵ ساله بود که به مدت یک تا شش ماه دچار کمردرد بودند.

پژوهشگران شرکت‌کنندگان را به دو گروه تقسیم کردند: گروه اول به مدت ۱۲ هفته و روزانه ۴ تا ۸ ساعت، هم‌زمان با دریافت مراقبت‌های پزشکی استاندارد، از این کمربند استفاده کردند؛ در حالی که گروه دوم تنها مراقبت‌های استاندارد را بدون استفاده از کمربند دریافت کردند.

پس از ۱۲ هفته، بیمارانی که از کمربند استفاده کرده بودند، در توانایی انجام فعالیت‌های روزمره بهبود بیشتری نشان دادند. میانگین بهبود در مقیاس استاندارد ناتوانی، برای استفاده‌کنندگان از کمربند ۱۰ امتیاز بود، در حالی که این رقم برای گروهی که تنها مراقبت‌های استاندارد دریافت کرده بودند، ۵.۳ امتیاز بود.

علاوه بر این، حدود ۶۰.۵ درصد از گروه استفاده‌کننده از کمربند به سطح قابل‌توجهی از بهبود (از نظر بالینی) دست یافتند، در حالی که این میزان در گروه دیگر ۴۰.۵ درصد بود. آنها همچنین کاهش سطح درد — چه در حالت استراحت و چه در حین فعالیت — و کاهش مصرف مسکن‌ها را تجربه کردند.

در طول دوره مطالعه، ۵۰.۶ درصد از گروه استفاده‌کننده از کمربند مسکن مصرف کردند، در حالی که این میزان در گروه دریافت‌کننده مراقبت‌های استاندارد ۶۷.۶ درصد بود. این تفاوت به‌ویژه در مورد مصرف دارو‌های ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) مانند ایبوپروفن مشهود بود؛ ۱۸.۵ درصد از گروه استفاده‌کننده از کمربند از این دارو‌ها استفاده کردند، در حالی که این رقم در گروه دیگر ۳۶.۵ درصد بود.

کمردرد یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامتی است که تا ۸۰ درصد افراد را در مقطعی از زندگی درگیر می‌کند و موارد غیراختصاصی آن حدود ۹۰ درصد از کل موارد را تشکیل می‌دهند. با وجود استفاده گسترده از کمربند‌های طبی کمر، شواهد مربوط به فواید درمانی آنها همچنان قطعی نیست و بسیاری از دستورالعمل‌های بالینی استفاده روتین از آنها را توصیه نمی‌کنند.

در این مطالعه هیچ‌گونه عارضه جانبی جدی مرتبط با کمربند ثبت نشد، هرچند تعداد اندکی از شرکت‌کنندگان دچار تحریک پوستی موقت یا ناراحتی خفیف شدند.

پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که این یافته‌ها از پتانسیل افزودن یک کمربند منعطف و غیرسخت به برنامه مراقبت‌های استاندارد حمایت می‌کنند. با این حال، آنها بر لزوم انجام مطالعاتی در مقیاس بزرگ‌تر با استفاده از دستگاه‌های نمایشی (sham devices) تأکید دارند تا اثربخشی واقعی این کمربند مشخص و اثر دارونما (پلاسیبو) رد شود.

نتایج این مطالعه در نشریه *JAMA Network Open* منتشر شد.

منبع: Medical Xpress

برچسب ها: درد کمر ، کمر درد ، کمربند طبی ، کش
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