باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ تیم ۴ نفره و منتخب ووشو بانوان استان یزد در سبک سنتی و قدرتمند «هوپگارچوان»، در رقابتی فشرده و نفس‌گیر میان ۳۶۵ شرکت‌کننده از سراسر کشور در شهرکرد (بام ایران)، با درخشش فوق‌العاده موفق به کسب ۲ نشان نقره و ۱ نشان برنز کشوری شد.

مسابقات پرشور ووشو قهرمانی بانوان کشور در سبک هوپگارچوان به میزبانی شهرکرد در حالی بسته شد که دختران شایسته و باانگیزه دارالعباده یزد توانستند با ثبت نمایشی مقتدرانه بر روی تاتامی، شایستگی‌های فنی خود را به رخ رقبا بکشند.

این دوره از رقابت‌ها که طی روز‌های ۱۹ و ۲۰ شهریورماه با حضور چشمگیر و متراکم ۳۶۵ سانداکار و تالوکار مدعی از استان‌های مختلف کشور برگزار شد، با درخشش کاروان ۴ نفره بانوان یزد همراه بود.

ووشوکاران یزدی که پس از پشت سر گذاشتن اردو‌های آماده‌سازی پرفشار و تمرینات تخصصی فرم و مبارزه با آمادگی کامل بدنی و روانی گام به این میدان گذاشته بودند، موفق به کسب ۳ مدال ارزشمند و احکام قهرمانی فدراسیون شدند.

در جریان این رقابت‌های سخت و نفس‌گیر نادیا فلاح حسینی با غلبه بر حریفان سرسخت خود تا دیدار نهایی پیش رفت و صاحب مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی شد.

همچنین زینب دهقان میانجی با عملکردی درخشان و تکنیکی موفق به کسب مدال نقره این مسابقات شد و مهسا زارع‌شاهی نیز با نمایش مبارزاتی شجاعانه موفق به ایستادن بر سکوی سوم و مدال برنز کشوری را از آن خود کرد.

یاسمن بردستانی، دیگر نماینده شایسته استان نیز با وجود تلاشی ستودنی و نمایشی فنی تا یک‌قدمی سکو پیش رفت.

هدایت فنی، آنالیز مسابقات و پشتیبانی این کاروان موفق را مطهره کریمی‌اصل و هاتفه حاج‌اسماعیلی به عنوان کادر فنی هماهنگ و توانمند استان بر عهده داشتند که با هدایت دقیق تاکتیکی در کنار تاتامی، نقش پررنگی در ثبت این نتیجه درخشان ایفا کردند.

این موفقیت و بازدهی کم‌نظیر کاروان ۴ نفره یزد در تقابل با صف‌آرایی صد‌ها ووشوکار مطرح کشوری، بار دیگر ظرفیت‌های غنی، پتانسیل بالای ورزش‌های رزمی بانوان استان یزد و چشم‌انداز روشن آن را به اثبات رساند.