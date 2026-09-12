ارائه راهکارهای پنجگانه برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست‌های سالانه کارگروه‌های شورای تجاری بریکس از مقارن با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در دهلی‌نو، پایتخت هند، آغاز شده و نمایندگانی از هیئت اعزامی اتاق تهران در جلسات این کارگروه‌ها حضور یافته‌اند.

بر این اساس، فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در کنار نمایندگان سایرکشورهای عضو بریکس در نشست کارگروه تجارت و سرمایه‌گذاری شورای تجاری بریکس حضور یافت و درباره راهکارهای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان اعضا به گفت‌وگو پرداخت. تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین، هماهنگی مقررات تجاری، گسترش تجارت دیجیتال و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.

در پایان این نشست، پنج راهکار به‌عنوان پیشنهادات کارگروه تجارت و سرمایه‌گذاری برای تقویت همکاری ها میان کشورهای عضو، مطرح شد که به شرح زیر است:

1. تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین در بریکس: تدوین چارچوب مشترک، توسعه تجارت با ارزهای ملی، تقویت سازوکارهای مالی داخلی، شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز و افزایش مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط.

2. هماهنگی در مقررات تجارت جهانی: تدوین مواضع هماهنگ در سازمان‌های چندجانبه، مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی استانداردسازی و تمرکز بر حوزه‌های راهبردی اقتصادهای بریکس.

3. ترویج تجارت باز و مبتنی بر قواعد: تاکید بر چندجانبه‌گرایی، حمایت از اصلاحات معنادار سازمان تجارت جهانی و کاهش تفاوت‌های مقرراتی از طریق گفت‌وگوهای ساختاریافته و موافقت‌نامه‌های شناسایی متقابل.

4. توسعه زیرساخت تجارت دیجیتال: تقویت زیرساخت‌ها، تبادل تجربه‌های ملی، دیجیتالی‌سازی فرایندهای تجاری متناسب با آمادگی کشورها و بررسی زیرساخت‌های عمومی دیجیتال فرامرزی.

5. تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری درون‌بریکس: ایجاد چارچوب توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل همکاری‌های فناورانه، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و اولویت‌دادن به طرح‌های مشترک در حوزه‌های فناوری، انرژی و مواد معدنی حیاتی.

هیئت تجاری اتاق تهران به سرپرستی فریال مستوفی و حضور شهاب جوانمردی و عباس آرگون اعضای هیئت رئیسه، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول،نوآوری و بهره وری و همچنین مریم تاج آبادی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با همراهی مجید قاسمی، رئیس بخش ایرانی شورای تجاری بریکس و با هدف تقویت ارتباط بخش خصوصی ایران با فعالان اقتصادی کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی و شناسایی فرصت‌های جدید همکاری، به دهلی نو سفر کرده است.

نشست‌های شورای تجاری بریکس و کارگروه‌های تخصصی آن در دهلی‌نو برگزار می‌شود و نمایندگان بخش خصوصی کشورهای عضو بریکس در چارچوب این کارگروه‎ها، درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.