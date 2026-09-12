ارائه راهکارهای پنجگانه برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری

نشست کارگروه تجارت و سرمایه‌گذاری شورای تجاری بریکس با حضور فریال مستوفی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان کشورهای عضو در دهلی‌نو برگزار شد و پنج پیشنهاد کلیدی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری میان اعضای بریکس ارائه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست‌های سالانه کارگروه‌های شورای تجاری بریکس از مقارن با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در دهلی‌نو، پایتخت هند، آغاز شده و نمایندگانی از هیئت اعزامی اتاق تهران در جلسات این کارگروه‌ها حضور یافته‌اند.

 بر این اساس، فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در کنار نمایندگان سایرکشورهای عضو بریکس در نشست کارگروه تجارت و سرمایه‌گذاری شورای تجاری بریکس حضور یافت و درباره راهکارهای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان اعضا به گفت‌وگو پرداخت. تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین، هماهنگی مقررات تجاری، گسترش تجارت دیجیتال و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.

در پایان این نشست، پنج راهکار به‌عنوان پیشنهادات کارگروه تجارت و سرمایه‌گذاری برای تقویت همکاری ها میان کشورهای عضو، مطرح شد که به شرح زیر است:

1. تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین در بریکس: تدوین چارچوب مشترک، توسعه تجارت با ارزهای ملی، تقویت سازوکارهای مالی داخلی، شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز و افزایش مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط.

2. هماهنگی در مقررات تجارت جهانی: تدوین مواضع هماهنگ در سازمان‌های چندجانبه، مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی استانداردسازی و تمرکز بر حوزه‌های راهبردی اقتصادهای بریکس.

3. ترویج تجارت باز و مبتنی بر قواعد: تاکید بر چندجانبه‌گرایی، حمایت از اصلاحات معنادار سازمان تجارت جهانی و کاهش تفاوت‌های مقرراتی از طریق گفت‌وگوهای ساختاریافته و موافقت‌نامه‌های شناسایی متقابل.

4. توسعه زیرساخت تجارت دیجیتال: تقویت زیرساخت‌ها، تبادل تجربه‌های ملی، دیجیتالی‌سازی فرایندهای تجاری متناسب با آمادگی کشورها و بررسی زیرساخت‌های عمومی دیجیتال فرامرزی.

5. تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری درون‌بریکس: ایجاد چارچوب توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل همکاری‌های فناورانه، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و اولویت‌دادن به طرح‌های مشترک در حوزه‌های فناوری، انرژی و مواد معدنی حیاتی.

هیئت تجاری اتاق تهران به سرپرستی فریال مستوفی و حضور شهاب جوانمردی و عباس آرگون اعضای هیئت رئیسه، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول،نوآوری و بهره وری و همچنین مریم تاج آبادی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با همراهی مجید قاسمی، رئیس بخش ایرانی شورای تجاری بریکس و با هدف تقویت ارتباط بخش خصوصی ایران با فعالان اقتصادی کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی و شناسایی فرصت‌های جدید همکاری، به دهلی نو سفر کرده است.

نشست‌های شورای تجاری بریکس و کارگروه‌های تخصصی آن در دهلی‌نو برگزار می‌شود و نمایندگان بخش خصوصی کشورهای عضو بریکس در چارچوب این کارگروه‎ها، درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
ایجاد مسیر تازه برای تجارت و مبادلات مالی کشور
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
طرح دوفوریتی مجلس برای برخورد با ماینرهای غیرمجاز/ قطع یک‌هفته‌ای برق واحد‌های دارای ماینر غیرمجاز
قراردادهای مهم اقتصادی میان ایران و روسیه نهایی شد/ پیگیری موانع تجاری و مالی در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سهام عدالتی که در صف بازگشایی ماند؛ چرا قفل چندساله نماد‌های استانی باز نمی‌شود؟
نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۷ درصد برق کشور را در اوج مصرف تأمین کردند
گام‌های عملی ایران ایر برای بازگشت به شرق آسیا/ رایزنی با سفیر مالزی برای رفع موانع باقی‌مانده
پیش‌فروش مسکن بدون مسیر قانونی رها شده است/هشدار نسبت حذف پیش‌فروش از معاملات مسکن
طرح دوفوریتی مجلس برای برخورد با ماینرهای غیرمجاز/ قطع یک‌هفته‌ای برق واحد‌های دارای ماینر غیرمجاز
هیچ پروازی به عراق و نجف از فرودگاه امام لغو نشده است
بدون نیروگاه‌های برق‌آبی، تابستان را به‌خوبی پشت سر نمی‌گذاشتیم
متانول در درصد‌های بالا می‌تواند به قطعات خودرو آسیب بزند
زمان ترخیص کالاهای عمومی در گمرک نصف شد
قیمت هر کیلو برنج کیفی در استان‌های شمالی ۴۰۰ هزار تومان
آخرین اخبار
ارائه راهکارهای پنجگانه برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری
اختلال در تامین سوخت امنیت غذایی را دچار مخاطره می‌کند
آغاز ثبت سفارش واردات چای سیاه از امروز
پرواز‌های ایران به مقصد نجف و بغداد طبق برنامه منظم برقرار است
ارسال پرونده متخلفان ارزی به مراجع قضایی
آغاز فصل تعمیرات اساسی نیروگاهی با ظرفیت ۳ هزار مگاوات
محاصره دریایی اثری بر واردات کالا‌های اساسی نداشته است
ناترازی برق ۳۰ درصد کاهش یافت/ بانک‌ها و شهرداری‌ها در صدر مشترکان پرمصرف برق
طرح دوفوریتی مجلس برای برخورد با ماینرهای غیرمجاز/ قطع یک‌هفته‌ای برق واحد‌های دارای ماینر غیرمجاز
۴ واحد نیروگاه چمشیر وارد مدار شده است/ واحد پنجم تا ۸ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد
صندوق‌های ارزی گلوگاه تأمین مالی صنایع صادراتی را باز می‌کند
هوانوردی غیرنظامی نباید ابزار فشار سیاسی و اقتصادی قرار گیرد
سدسازی در کشور متوقف نمی‌شود
سود خرده‌فروشی نوشت‌افزار ۱۵ درصد تعیین شد
توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی و تلمبه‌ذخیره‌ای در دستور کار جدی وزارت نیرو
هیچ وقفه‌ای در عملیات بندر چابهار ایجاد نشد/رشد ۴ درصدی تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر +فیلم
هیچ پروازی به عراق و نجف از فرودگاه امام لغو نشده است
بدون نیروگاه‌های برق‌آبی، تابستان را به‌خوبی پشت سر نمی‌گذاشتیم
گام‌های عملی ایران ایر برای بازگشت به شرق آسیا/ رایزنی با سفیر مالزی برای رفع موانع باقی‌مانده
نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۷ درصد برق کشور را در اوج مصرف تأمین کردند
زمان ترخیص کالاهای عمومی در گمرک نصف شد
خودکفایی تولید برنج در راه است
پروانه استاندارد یک تولیدکننده لوله در تهران ابطال شد
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۵۸۰ هزار تومان
قیمت هر کیلو برنج کیفی در استان‌های شمالی ۴۰۰ هزار تومان
پیش‌فروش مسکن بدون مسیر قانونی رها شده است/هشدار نسبت حذف پیش‌فروش از معاملات مسکن
سهام عدالتی که در صف بازگشایی ماند؛ چرا قفل چندساله نماد‌های استانی باز نمی‌شود؟
متانول در درصد‌های بالا می‌تواند به قطعات خودرو آسیب بزند
مستمری مددجویان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی(ره) شهریورماه واریز شد
رگبار رعد برق در نواحی شمال غرب کشور