فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف ۸۶ هزار و ۴۱۷ مترمربع از اراضی ملی به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال در ۱۰ روز گذشته خبر داد و گفت:در این راستا ۱۶ متهم شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "حسین حسنپور" اظهار داشت: در ۱۰ روز گذشته و در پی گزارشهای دریافتی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی در شهرستانهای رودسر، شفت، لنگرود، تالش، سیاهکل، آستانه اشرفیه و صومعهسرا، مأموران انتظامی با هماهنگی قضائی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی موضوع را بررسی کردند.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد متصرفان، اراضی ملی را به صورت غیرقانونی محصور کرده و در برخی موارد اقدام به برداشت خاک و ساختوساز غیرمجاز کردهاند که در این رابطه ۱۶ متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: با صدور احکام قضائی و اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمعآوری و ۸۶ هزار و ۴۱۷ مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.
سردار حسنپور در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با زمینخواران و سودجویان خاطرنشان کرد: صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان میتوانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
منبع: اطلاع رسانی پلیس