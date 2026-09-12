باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد شمس‌زاده معاون فنی صندوق بیمه کشاورزق درباره وضعیت ارزیابی خسارت‌های ناشی از سیلاب و آبگرفتگی در استان‌های مازندران و گیلان گفت: پیش از بروز سیل بخش عمده برنج تولیدی استان‌های شمالی کشور برداشت شده بود و خسارت بالایی به کشاورزان وارد نشد.

وی با بیان اینکه کشت دوم برنج (راتون) تحت پوشش بیمه‌ای نیست و فقط برنج کشت اول بیمه می‌شود، افزود: کشاورزان در مناطق سردسیر گیلان و مازندان که هنوز برداشت محصول صورت نگرفته بود، از این سیلاب آسیب دیدند.

شمس‌‌زاده با بیان اینکه عمده باغات چای و مرکبات تحت پوشش بیمه صندوق و بویژه پوشش سیل قرار دارند، گفت: تاکنون گزارشی از آسیب دیدگی باغات دریافت نشده است.

وی ادامه داد: اواخر سال گذشته و اوایل فروردین امسال سیلاب‌هایی وقوع یافت که غرامت کشاورزان حداکثر در دو هفته پرداخت شد، حتی در مواردی که سیلاب خسارت مختصر ایجاد کرده بود نیز ارزیابی خسارت گندم و دام انجام و غرامت‌ های مربوطه پرداخت شد.

معاون فنی صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه به محض وقوع خسارت، ارزیابان برای بررسی میزان خسارت وارد عمل می‌شوند، افزود: حدود ۱۲۰۰ ارزیاب کارگزار صندوق بیمه کشاورزی هستند که پس از ثبت مستندات و تایید موارد لازم، پرداخت غرامت در دستور کار قرار می‌گیرد و به صورت هفتگی پرداخت‌ها انجام می‌شود.

وی با توجه به نزدیک شدن شروع سال زراعی جدید و ارایه طرح‌‌های جدید بیمه‌‌ای از کشاورزان، دامداران و باغداران خواست نسبت به خریداری بیمه‌‌نامه‌‌ها اقدام کنند تا غرامت بخشی از خسارت‌ های وارده به موقع پرداخت شود.

شمس‌زاده در خصوص پوشش سطح بیمه در استان‌‌های شمالی اظهار کرد: در حال حاضر سطح پوشش بیمه برنج و باغات در استان‌های شمالی کشور کمتر از ۱۰ درصد است زیرا تصور می‌کنند که خسارتی متوجه باغات و مزارع آنها نمی‌شود در حالی که وقوع حادثه خبر نمی‌کند و ممکن است حوادثی چون سیل و خشکسالی در کمین محصولات آنان باشد.

وی درباره بیمه پایه فراگیر گندم بیان کرد: با اجرای بیمه پایه فراگیر گندم تقریبا کل سطح این محصول را تحت پوشش قرار دارد، اما برنج به دلیل این‌که بیمه‌اش ارجاعی بوده و به درخواست کشاورزان انجام می‌ شد، امسال سطح خوبی نداشتیم.

معاون فنی صندوق بیمه کشاورزی گفت: در سال زراعی آینده با اجرای طرح بیمه فراگیر برای ۱۷ محصول امیدواریم سطح خوبی از این محصولات را تحت پوشش قرار بدهیم.