باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - آئین افتتاح ۲ بازار جدید میوه و تره‌بار «میخک» و «مروارید» و فاز توسعه‌ای بازار‌های «کرمان» و «جلفا»، همزمان با دویست‌وبیست‌وهشتمین پویش «امید و افتخار» امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با حضور داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران برگزار شد.

داود گودرزی معاون خدمات شهری شهردار تهران در این مراسم با اشاره به افتتاح چهار بازار میوه و تره‌بار در مناطق مختلف تهران اظهار کرد: از این چهار بازار، دو بازار احداثی و دو بازار بازسازی‌شده هستند و با افتتاح آنها تعداد بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران به ۳۲۰ بازار رسیده است.

وی افزود: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تاکنون ۶۴ بازار جدید به مجموعه بازار‌های میوه و تره‌بار تهران اضافه شده است. در حال حاضر از مجموع ۳۲۰ بازار، ۳۱۲ بازار فعال هستند و هشت بازار نیز به دلیل قرار داشتن در فرآیند بازسازی، موقتاً فعالیت ندارند.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران با تأکید بر اینکه حمایت از معیشت شهروندان یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است، گفت: توسعه کمی و کیفی بازار‌های میوه و تره‌بار با هدف ارزان‌سازی شهر و ارتقای کیفیت زندگی مردم ادامه خواهد داشت و تا پایان سال نیز بازار‌های جدیدی افتتاح می‌شوند.

اختلاف ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها با سطح شهر

گودرزی با اشاره به نقش بازار‌های میوه و تره‌بار در کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین اختلاف قیمت محصولات عرضه‌شده در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار با سایر مراکز عرضه حدود ۴۶ درصد است و در برخی کالا‌ها این اختلاف به ۳۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد.

وی همچنین از اجرای طرح عرضه کالا‌های اساسی با قیمت ثابت از ابتدای مهرماه خبر داد و افزود: در این طرح، حدود ۹ تا ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت و زیر قیمت بازار عرضه خواهند شد و در ادامه امکان افزایش تعداد اقلام نیز وجود دارد.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: اجرای این طرح نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور است و هماهنگی‌های لازم با مجموعه‌های مرتبط در حال انجام است.

گودرزی درباره تأمین کالا‌های مورد نیاز این طرح نیز گفت: رایزنی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و مردم نباید نگران تأمین کالا باشند.

ادامه توسعه بازار‌ها در جنوب تهران

مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به توسعه بازار‌ها در منطقه ۲۰ گفت: با افتتاح بازار جدید، تعداد بازار‌های میوه و تره‌بار این منطقه به ۲۹ بازار رسیده است.

وی افزود: منطقه ۲۰ حدود ۲۰ محله دارد و به طور میانگین برای هر محله یک‌ونیم بازار میوه و تره‌بار وجود دارد. در حال حاضر از نظر ایجاد بازار جدید، نیاز محله‌های این منطقه برطرف شده و برنامه سازمان از این پس، بازسازی بازار‌های موجود و ارتقای کیفیت خدمات آنهاست.

آخرین وضعیت پذیرش کالابرگ

بختیاری‌زاده درباره پذیرش کالابرگ در بازار‌های میوه و تره‌بار نیز گفت: از حدود ۳ هزار غرفه سازمان، اکثریت آنها همچنان کالابرگ را می‌پذیرند، اما حدود ۵۶۰ تا ۵۷۰ غرفه به دلیل انباشت مطالبات خود از شرکت متولی اجرای طرح کالابرگ، فعلاً در پذیرش کالابرگ با وقفه مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: برخی از این غرفه‌ها مطالبات سنگینی دارند و در مواردی رقم مطالبات به چند ده میلیارد تومان رسیده است. فهرست مطالبات بار‌ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و پیگیری برای پرداخت و تسویه آنها ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران همچنین با اشاره به طرح ویژه عرضه کالا از اول مهرماه گفت: سازمان در حال آماده‌سازی پیش‌نیاز‌های لازم برای اجرای این طرح است و از ابتدای مهرماه در حوزه عرضه کالا به صورت ویژه ورود خواهد کرد.