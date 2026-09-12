رئیس هیات عامل ایمیدرو از آمادگی این سازمان برای واگذاری برخی محدوده‌های اکتشافی به بخش خصوصی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمسعود سمیعی‌نژاد در نشست پایش عملکرد اکتشافی ایمیدرو گفت: ایمیدرو هدف‌گذاری سالانه یک میلیون حفاری اکتشافی را با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه در برنامه دارد و شرکت‌های فعال در این زمینه، باید همه همت خود را برای تحقق این هدف به‌کار گیرند.

وی افزود: شرکت‌های فعال در امر اکتشاف باید از تجهیزات موجود در کشور و همچنین از ظرفیت‌های استانی برای رفع مشکلات زیرساختی برای دستیابی به هدفگذاری برنامه حفاری استفاده کنند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: با توجه به روند رو به گسترش حجم عملیات‌های اکتشافی در کشور، باید نسبت به توسعه ظرفیت آزمایشگاه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

سمیعی‌نژاد در این نشست با برقراری ارتباط تلفنی با دو شرکت دارای تجهیزات حفاری، موافقت آنها را برای دراختیار گذاشتن تجهیزات حفاری مازاد به شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو اخذ کرد.

تفاهم‌نامه‌ای برای پیشگیری از یک بحران

معاون وزیر صمت با بیان اینکه رشته‌های معدنی به دلیل عدم جذابیت و بازار کار، سبب کاهش علاقه دانش‌آموزان و دانشجویان شده است، گفت: این مساله، دانشکده‌های معدنی را با خطر تعطیل شدن مواجه کرده و در صورت تداوم، می‌تواند به یک بحران منابع انسانی در بخش معدن تبدیل شود.

وی ادامه داد: دی ماه سال گذشته با وزارت آموزش و پرورش و خانه معدن ایران تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد علاقه و جذب نیروی متخصص از مقطع متوسطه به سمت حوزه معدن و کسب مهارت‌های بیشتر و آکادمیک منعقد شد تا نیروی انسانی مورد نیاز تامین شود.

بنا به این گزارش، شرکت‌های تهیه و تولید مواد معدنی ایران، چادرملو، صنایع ملی مس ایران، گل گهر و فولاد مبارکه و توسعه معادن و فلزات در نشست مذکور به ارائه گزارش عملکرد اکتشافی خود پرداختند.

منبع:  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

برچسب ها: بخش خصوصی ، ایمیدرو
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