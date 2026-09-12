باشگاه خبرنگاران جوان - همین ابتدای نوشته‌ام بگویم که باربارا لی هم مثل دیگر سیاسیون آمریکایی یک وطن‌پرست است و دلش برای من یا شما یا هیچ غیرآمریکایی دیگری نسوخته است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱، کنگره و سنای آمریکا با نسبت ۵۱۸ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که تنها ۶۰ کلمه داشت و به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد «از تمام نیروی لازم و مناسب» علیه مسئولان حملات ۱۱ سپتامبر استفاده کند. تنها رأی مخالف، از آنِ باربارا لی، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا بود. او بعد‌ها گفت: این سخت‌ترین رأی زندگی‌ام بود، اما می‌دانستم در فردای ۱۱ سپتامبر تنها چیزی که نیاز نداریم این است که بدون تأمل وارد جنگ شویم.

حالا و ۲۵ سال بعد، پیشگویی باربارا لی، کلمه به کلمه به تاریخ آمریکا در خاورمیانه و فراتر از آن تبدیل شده است. خانم لی در سال ۱۹۴۶ در تگزاس متولد و در منطقه خلیج سانفرانسیسکو بزرگ شد. زندگی او عمیقاً تحت تأثیر حزب پلنگ سیاه و جنبش حقوق مدنی بود. او در دوران دانشگاه در مرکز آموزش اجتماعی حزب پلنگ سیاه داوطلب شد و به همین دلیل تحت نظارت اف‌بی‌آی قرار گرفت. در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه برکلی کالیفرنیا مدرک کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی گرفت، سپس در دفتر نماینده کنگره، رون دلومز مشغول به کار و درنهایت رئیس دفتر او شد. او در آن زمان یکی از معدود زنان سیاه‌پوست در سطوح عالی کارکنان کنگره بود.

سال ۱۹۹۸ در یک انتخابات ویژه وارد کنگره شد و جای دلومز بازنشسته را گرفت. او سپس ۱۲ بار به مجلس نمایندگان راه یافت و نزدیک به سه دهه نماینده منطقه خلیج شرقی ازجمله اوکلند و برکلی بود. در ژانویه ۲۰۲۵ از کنگره بازنشسته شده و در آوریل همان سال به عنوان نخستین شهردار زن و سیاه‌پوست اوکلند انتخاب شد. مخالفت با جنگ غزه، تلاش برای دیپلماسی با ایران، عضویت در تیم مذاکره‌کننده برجام در دولت اوباما، محکوم کردن شدید ترامپ در خروج از برجام و سال‌ها مخالفت با محاصره کوبا برخی دیگر از مواضع این فعال سیاسی است. اما مشهورترین لحظه سیاسی خانم لی، بدون شک رأی ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ بود. باربارا لی در سخنرانی خود در مجلس نمایندگان، ماجرای قطعنامه خلیج توکیو در سال ۱۹۶۴ را یادآوری کرد. در آن سال نیز کنگره با اکثریت قاطع به لیندون جانسون اجازه گسترش جنگ ویتنام را داده بود. لی در سخنرانی‌اش گفت: «ما نباید راهی را در پیش بگیریم که نه استراتژی خروج دارد و نه هدف مشخص. ما نباید اشتباه‌های گذشته را تکرار کنیم».

پس از رأی‌گیری، او در مقاله‌ای در «اوکلند تریبون» نوشت: این قطعنامه به رئیس‌جمهور یک چک سفید می‌دهد تا به هر کسی که با ۱۱ سپتامبر مرتبط است حمله کند، در هر کجا، در هر کشوری، بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور و بدون محدودیت زمانی.

باربارا لی در آن زمان سه خطر اصلی را هشدار داد: نبود هدف مشخص، نبود استراتژی خروج و نبود محدودیت زمانی؛ سه هشداری که حتی امروز هم یکی‌یکی به واقعیت تبدیل شدند. باربارا لی نه یک رهبر پرسروصدای جنبش ضدجنگ است و نه یک پژوهشگر مشهور سیاست خارجی؛ او فقط یک عضو کنگره بود که تاریخ آمریکا و جنگ‌های بی‌پایان ایالات متحده را می‌دانست.

منبع: روزنامه قدس