کاریکاتور روز / پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات آلمان

پیروزی بی‌سابقه حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در زاکسن آنهالت، با نزدیک‌کردن این جریان به نخستین تجربه احتمالی حکمرانی ایالتی، تضعیف جایگاه دولت فریدریش مرتس و افزایش فشار بر اجماع سیاسی برلین، توان رهبری آلمان در اتحادیه اروپا را با آزمونی تازه روبه‌رو کرده است. بر پایه نتیجه رسمی انتخابات، «آلترناتیو برای آلمان» ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را تصاحب کرده است. در مقابل، حزب اتحادیه دمکرات مسیحی (CDU) به رهبری «فریدریش مرتس»، صدراعظم نامحبوب آلمان، با یک شکست فاجعه‌بار مواجه شد آلترناتیو برای آلمان در انتخابات شهریور ماه ۱۴۰۵ با کسب ۴۳.۸ درصد آرا و جهشی ۲۳ واحد درصدی، در جایگاه نخست ایستاد و بیش از دو برابر «اتحادیه دموکرات مسیحی» بعنوان حزب حاکم ایالت، رأی به دست آورد. حزب «آلترناتیو برای آلمان» که خواستار ازسرگیری روابط با روسیه است و خود را «حزب صلح» می‌نامد، با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دفاعی آلمان در دوره صدراعظمی فریدریش مرتس و همچنین حمایت نظامی برلین از اوکراین مخالف است. بر پایه نتیجه رسمی انتخابات، «آلترناتیو برای آلمان» ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را تصاحب کرده است. اما اهمیت نتیجه این انتخابات در آن است که حزب راست افراطی برای نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم تا چنین فاصله اندکی از تشکیل یک دولت ایالتی پیش رفته است. دیگر نگرانی جریان‌های سنتی در اروپا تنها جهش ناگهانی محبوبیت راست افراطی در آلمان نیست، مساله مهمتر الگو قراردادن موفقیت AFD توسط جریان‌های مشابه در سایر کشور‌های این قاره است به ویژه در فرانسه که در آوریل سال آینده میلادی (فروردین ۱۴۰۶) شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و نظرسنجی‌ها از موقعیت قدرتمند «اجتماع ملی» حکایت دارد. در این گزارش تصویری «کاریکاتور روز» کارتونیست‌های بین المللی نگاه به انتخبات در آلمان و این موضوع سیاسی به روز دارند. این هنرمندان در آثارشان استدلال می‌کند که پیروزی AfD نه پیشرفت، بلکه بازگشتی به سوابق خطرناک تاریخی است و جذابیت‌های سطحی به پول و هویت جعلی سرمایه داری، گرایشی پنهانی به رادیکالیسم افراط‌گرایی تاریخی را نهان می‌کند. در این گزارش طنز سیاه و آینده دموکراسی آلمان در نگاه هنرمندان کارتونیست جهان را به نظاره می‌نشینم. در این مجموعه ویژه خبری کاریکاتوریست‌ها حرکت به عقب در تاریخ سیاسی آلمان را روایت می‌کنند و با زبان هنر به بررسی بصری پذیرش تدریجی راست افراطی در قاره اروپا می‌پردازند. این آثار بی بدیل پاسخی هستند به پیشرفت چشمگیر جریان‌های راست رادیکال در انتخابات و اینکه چگونه اضطراب اقتصادی و مناقشات مهاجرت، سوخت گفتمان ناسیونالیستی را فراهم می‌کنند. دهه‌ها پس از نازی‌زدایی، جریان‌های پنهان ایدئولوژی افراطی همچنان انتخاب‌های سیاسی را در جامعه و سیاست آلمان شکل می‌دهند. نظم قانون اساسی پس از جنگ برای پیشگیری از بازگشت استبداد طراحی شده بود، اما تاب‌آوری و ورشکستگی دولت نا محبوب آلمان آن با آزمون واقعی روبه‌رو کرده است. فاشیسم معاصر دیگر بازوبند نازی نمی‌بندد، بلکه با کت‌وشلوار در پارلمان‌ها سخن می‌گوید و از «خلوص هویت» می‌گوید. این مجموعه آثار از منظری غیرغربی، بحران دموکراسی را در تصویر بزرگ‌تر بازگشت جهانی نژادپرستی قرار می‌دهد. فارغ از موضع‌گیری، انباشت شواهد بصری خود نوعی کیفرخواست است. نماد‌ها تغییر می‌کنند، اما ساختار ترس مشابه می‌ماند. در این جا هنر، آینه‌ای در برابر فراموشی است. دهه‌ها پس از نازی‌زدایی، جریان‌های پنهان ایدئولوژی افراطی همچنان انتخاب‌های سیاسی را شکل می‌دهند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی