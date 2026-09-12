باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به امضای تفاهمنامه میان این صندوق و شرکت ملی فرش ایران اظهار کرد: صنعت فرش ایران قدمتی بیش از یک قرن دارد و فرش دستباف ایرانی نیز به عنوان بخشی از تاریخ و تمدن کشور، جایگاه ویژه‌ای در بازار‌های جهانی دارد.

وی افزود: با وجود اهمیت این صنعت، بخش قابل توجهی از بافندگان فرش دستباف، به‌ویژه فعالان ساکن مناطق روستایی و شهر‌های کوچک، تاکنون از پوشش بیمه اجتماعی برخوردار نبوده‌اند.

قادرمرزی ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که امروز با شرکت ملی فرش ایران به امضا رسید، آمادگی داریم تمامی فعالان صنعت فرش در سراسر کشور را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در این طرح، ۷۰ درصد حق بیمه افراد به عنوان یارانه دولت پرداخت می‌شود و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز با همکاری شرکت ملی فرش ایران و بافندگان تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای این بیمه اظهار کرد: بیمه‌شدگان پس از بازنشستگی از خدمات اصلی بیمه اجتماعی بهره‌مند خواهند شد و در کنار آن می‌توانند از پوشش بیمه درمانی نیز استفاده کنند.

قادرمرزی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با سازمان بیمه سلامت نیز تفاهم دارد و فعالان این بخش می‌توانند با استفاده از یارانه بیش از ۹۰ درصدی، از خدمات درمانی در مراکز درمانی دولتی بهره‌مند شوند.

وی درباره ضرورت اجرای تشکیلاتی این طرح گفت: تاکنون بافندگان و فعالان صنعت فرش به صورت انفرادی و با مراجعه به کارگزاری‌های صندوق امکان بیمه شدن داشته‌اند، اما اجرای این طرح به صورت گروهی و با نمایندگی شرکت ملی فرش ایران، موجب می‌شود فرآیند بیمه به شکل منظم و سیستماتیک دنبال شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: شرکت ملی فرش ایران با ایجاد سازوکار مشخص و پیگیری مستمر امور بیمه‌ای فعالان این صنعت، می‌تواند از بروز مشکلاتی مانند فراموشی یا اختلال در پرداخت حق بیمه جلوگیری کند.

قادرمرزی در پایان تأکید کرد: این تفاهمنامه نویدبخش توجه ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران به فعالان صنعت فرش و تلاش برای برخورداری بافندگان این هنر تاریخی و ارزشمند از مزایای بیمه اجتماعی و درمانی است.