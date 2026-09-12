معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: فعالان صنایع و بخش خصوصی که نیروی کار معلول در اختیار دارند، برای دریافت امتیازات ویژه به شعب این سازمان مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی روز شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: صنایعی که نیروی معلول استخدام کنند، نیمی از حقوق آنها را سازمان بهزیستی پرداخت خواهد کرد ضمن آنکه هر واحد فعال اقتصادی که ۲۰ معلول استخدام کند از ۱۰۰ میلیارد ریال وام ۴ درصد بهره‌مند می شود.

وی با بیان اینکه معلولان نیروهای کم‌توقع با راندمان بالا هستند؛ ادامه داد: فعالان اقتصادی، باز هم می توانند با استناد به این قانون نیروی معلول جذب کنند و سازمان بهزیستی در این خصوص کمبود بودجه‌ ندارد.

ابتکار جالب سازمان بهزیستی برای معلولان سخت اشتغال

رییس سازمان بهزیستی اظهار کرد: برای مددجویان سخت اشتغال تحت پوشش این نهاد موضوع طرح نیروگاه خورشیدی پیگیری و زمینه اجرای آن فراهم شده که این اقدام گامی در راستای کسب درآمد پایدار این معلولان است.

حسینی افزود: در هر نقطه از کشور از جمله شهرستان سبزوار با احداث نیروگاه خورشیدی از محل تحصیلات اشتغال معلولان، درآمد حاصل شده به معلول اختصاص می یابد و با این طرح حتی معلولانی که در بستر هستند، دارای درآمد پایدار خواهند شد.

وی عنوان کرد: در نظام اداری کشور سه اصل تمامیت، کیفیت و عادلانه سازی خدمات مورد توجه قرار گرفته است که برای تحقق این اصول ۱۳چرخش تحول آفرین در سازمان بهزیستی طراحی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: از دستاوردهای این چرخش تحول آفرین؛ توانمندسازی و فرصت آفرینی مددجویان بوده است چنانکه طی ۲ سال ۱۷۱ هزار فرصت شغلی برای این قشر ایجاد شده است.

حسینی بیان کرد: در حوزه مسکن خانوارهای دارای ۲ معلول نیز احداث هشت هزار واحد مسکونی با همیاری وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مرتبط آغاز شده است.

وی گفت: یکی از چالش های پیش روی کشور ابر بحران سالمندی با پیامدهای مختلف آن است که مسئولان ما دراین زمینه هوشیاری لازم را ندارند این بحران اجتماعی آرام، آرام منشا بسیاری از بحران‌ها خواهد شد و اگر پیشگیری نکنیم عوارض جبران ناپذیری بدنبال دارد.