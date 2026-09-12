باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه گفت که جنگ با ایران «به زودی» پایان خواهد یافت. او بار دیگر تأکید کرد که قیمت نفت با پایان جنگ ایران سقوط خواهد کرد.
ترامپ در جریان دیدار خود با مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند، در دوبلین، بار دیگر نشان داد که انتظار دارد این درگیری پس از انتخابات میاندورهای آمریکا که برای ۳ نوامبر برنامهریزی شده است، پایان یابد. رئیسجمهور پیشتر پیشبینی کرده بود که جنگ «بلافاصله پس از» رأیگیری پایان خواهد یافت و ادعا کرد که تهران به دنبال تأثیرگذاری بر نتیجه آن است.
ترامپ جریان سفر دولتی خود به ایرلند بار دیگر گزافه گویی های خود را تکرار کرد و مدعی شد که ایران احتمالاً مسئول حمله به خط لوله نفت شرق-غرب عربستان سعودی است.
با این حال، ترامپ خاطرنشان کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دوست خوب اوست و ابراز اطمینان کرد که همه چیز «به آرامی حل خواهد شد.» علاوه بر این، ترامپ در بحبوحه درگیری جاری با تهران، ادعای واشنگتن مبنی بر کنترل تنگه هرمز را تکرار کرد.
مقامات سعودی پس از حملات متوالی مجبور شدند این خط لوله را تعطیل کنند و یکی از مهمترین شریانهای انرژی منطقه را قطع کردند. در همین حال، انصارالله در یمن علیه نیروهای تحت حمایت عربستان پیشروی کردند و موفق شدند کنترل تنگه بابالمندب را به دست بگیرند.
منبع: الجزیره