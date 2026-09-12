معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع یک فقره تصادف مرگبار با یک کشته و یک مجروح در نخستین ساعات بامداد شنبه ۲۱ شهریور ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع یک فقره تصادف مرگبار با یک کشته و یک مجروح در نخستین ساعات بامداد شنبه ۲۱ شهریور ماه خبر داد.

سرهنگ کشیر در خصوص این حادثه مرگبار که در ۴۸ دقیقه بامداد، در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، بعد از پل اتوبان ساوه، بوقوع پیوست گفت: در این سانحه، راننده (داماد) یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ (ماشین عروس) به علت نامعلوم پس انحراف از مسیر خود با شدت به نیوجرسی بتنی میانه بزرگراه برخورد و واژگون می‌شود.

به گفته سرهنگ کشیر، راننده  (داماد) ۳۶ ساله و سرنشین (عروس) ۳۰ ساله به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی و صدمات وارده مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. متاسفانه عروس جوان به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.

سرهنگ فیروز کشیر در پایان گفت: علت تامه این حادثه با توجه به شدت خسارات و صدمات وارده توسط  کارشناسان راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است و نتیجه نهایی پس از تکمیل گزارش کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد.

برچسب ها: عروسی ، تصادف رانندگی
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