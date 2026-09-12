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باب‌المندب در دستان یمن؛ شریان نفتی زیر کنترل صنعا + فیلم

با تصرف جزایر راهبردی حنیش بزرگ و حنیش کوچک و پیشروی در ساحل غربی، نیرو‌های مسلح یمن حلقه نفوذ خود بر مسیر‌های منتهی به تنگه باب‌المندب را تکمیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیرو‌های مسلح یمن در ادامه عملیات خود در ساحل غربی، مناطق گسترده‌ای در استان‌های تعز و حدیده و شهر‌های مهمی از جمله المخا را به کنترل درآورده و با تصرف جزایر حنیش، حضور خود را در نزدیک‌ترین نقاط به باب‌المندب گسترش داده‌اند. این تحولات در حالی رخ داده که مزدوران تحت حمایت عربستان در حال عقب‌نشینی به سمت عدن هستند.

 اهمیت این پیشروی تنها به جغرافیای یمن محدود نمی‌شود؛ باب‌المندب یکی از مسیر‌های مهم انتقال انرژی و تجارت جهانی است و تغییر موازنه در اطراف آن می‌تواند بر امنیت کشتیرانی و صادرات نفت منطقه اثر بگذارد. افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیر انتقال نفت عربستان نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بازار جهانی انرژی و قیمت فرآورده‌های نفتی وارد کند.

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