در پی عملیات مشترک رزمندگان قرارگاه قدس در سراوان، ۴ عضو یک تیم تروریستی به هلاکت رسیدند و ۳ تن از مدافعان امنیت به فیض شهادت نائل آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی حرفه‌ای که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و سحرگاه امروز مورد ضربه قرار گرفت.

بر این اساس در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، تعداد ۴ نفر از تروریست‌های وطن فروش به هلاکت رسیدند. همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات و مواد انفجاری از مخفیگاه این تیم کشف گردید.

لازم به یادآوری است آمریکا و رژیم منحوس صهیونی که در جبهه نظامی دچار شکست فاحش شده‌اند به گروه‌های تروریستی دستور داده‌اند که با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی‌های خود بگذارند.

در این عملیات که تا پیش از ظهر امروز ادامه داشت ۳ نفر از پاسداران گمنام امام زمان (عج) نیز به شهادت رسیدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، اعلام میدارد همانطور که در بیانیه قبلی تاکید شد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن‌ها اقدام خواهد شد. 

لازم به یادآوری است احتمال افزایش تعداد تروریست‌های به هلاکت رسیده وجود دارد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

منبع: قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تیم تروریستی
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