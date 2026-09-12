مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز گفت: با اجرای پروژه‌های حیاتی نظیر بازیابی ظرفیت‌های عملیاتی و ارتقای زیرساخت‌های مدیریت بحران، علاوه بر انتقال ۱۶۰ میلیارد مترمکعب گاز، شاخص‌های ایمنی و تاب‌آوری شبکه انتقال گاز در این منطقه ارتقا یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کرم گودرزی، مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز گفت: در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، بیش از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق شبکه تحت پوشش منطقه ۵ عملیات انتقال گاز منتقل شد که نقش مهمی در تداوم تأمین انرژی کشور ایفا کرد.

او با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار کرد: با توجه به گستره جغرافیایی و نقش راهبردی این منطقه در شبکه انتقال گاز، تمرکز اصلی بر پایداری خطوط و تأسیسات انتقال و استمرار گازرسانی به بخش‌های شهری، روستایی، صنعتی و نیروگاهی بوده است.

گودرزی با اشاره به پروژه‌های تعمیراتی انجام‌شده در دو سال دولت چهاردهم افزود: اورهال ۲۴ هزار ساعته کمپرسور‌ها در تأسیسات تقویت فشار، تعمیرات اساسی اقلام ثابت مکانیکی، بازرسی و تعمیر اسکرابرها، تعویض توربین‌های تأسیسات فراشبند و خاوران و بازیابی و راه‌اندازی مولد برق ایستگاه خنج، ازجمله اقدامات شاخص فنی در این بازه زمانی بوده است.

مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز همچنین به تعمیر و نگهداشت خطوط لوله اشاره کرد و گفت: تعمیر خط ۱۰ اینچ سعادت‌شهر، اجرای تعمیرات همزمان ۹ نقطه در کمتر از ۲۴ ساعت، تعمیر ۱۴ نقطه از خطوط سراسری با نصب اسلیو و اجرای پروژه تعویض پوشش خط دوم سراسری، به‌منظور افزایش پایداری شبکه و کاهش ریسک‌های عملیاتی انجام شده است.

گودرزی در خصوص پروژه‌های بازیابی ظرفیت‌های عملیاتی تصریح کرد: راه‌اندازی ژنراتور گازسوز ۶۸۰ کیلوواتی پس از ۱۳ سال توقف، تعویض اضطراری توربین و اجرای پروژه جامع افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات فراشبند ۲ ازجمله طرح‌های اجرایی متخصصان این منطقه است.

او با بیان این‌که گاز تحویلی به شرکت‌های گاز استانی در این مدت ۲.۶ درصد افزایش یافت، افزود: در دو سال دولت چهاردهم، عملیات انشعاب‌گیری گرم، رفع تعارضات حریم خطوط و پیگرانی ۲ هزار و ۵۱۵ کیلومتر از خطوط لوله نیز برای صیانت از شبکه انجام شده است.

مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز در پایان، به توسعه زیرساخت‌های مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری از دو اتاق سیار مدیریت بحران، راه‌اندازی کامیون ویژه تعمیرات اضطراری و برگزاری مانور‌های مشترک، از اقداماتی است که با هدف افزایش سرعت واکنش و کاهش زمان بازگشت تأسیسات به شرایط عملیاتی صورت گرفته است.

برچسب ها: گاز ، زیرساخت ها ، پدافند ، عملیات انتقال گاز
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