معاون خدمات شهری شهرداری تهران از اجرای طرح ویژه جایگزینی نرده‌های محور آزادی با گلدان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - داوود گودرزی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طرح ویژه ساماندهی محور انقلاب و آزادی گفت: در این طرح به دنبال حذف نرده‌های موجود و جایگزینی آنها با گلدان‌های شهری هستیم.

 وی افزود: اجرای این طرح نیازمند انجام اقدامات زیرساختی است؛ چراکه طول مسیر رفت و برگشت حدود ۴۰ کیلومتر است و باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح فراهم شود.

 گودرزی ادامه داد: بخشی از تأسیسات مورد نیاز از زیر مسیر عبور داده می‌شود تا زیرساخت‌های آب، برق و سایر موارد مورد نیاز تأمین شود و بتوانیم گلدان‌های نصب‌شده را به صورت هوشمند آبیاری کنیم.

 معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به حجم بالای تردد در محور انقلاب گفت: انجام این عملیات به دلیل شرایط ترافیکی و حجم تردد در این مسیر، زمان‌بر است و نیاز دارد پلیس راهور و سایر مجموعه‌های مرتبط همکاری کنند تا شرایط لازم برای اجرای عملیات فراهم شود.

 وی تصریح کرد: برای افزایش سرعت اجرای پروژه، در حال برنامه‌ریزی هستیم تا ۱۰ تا ۱۲ جبهه کاری را از میدان آزادی تا تهران به صورت همزمان فعال کنیم و عملیات در چند نقطه به شکل موازی انجام شود.

 گودرزی با بیان اینکه اجرای کامل پروژه تا آذرماه پیش‌بینی شده است، گفت: حجم کار به گونه‌ای است که پروژه زودتر از این زمان به پایان نمی‌رسد، اما هر بخش که عملیات آن تکمیل شود، به صورت مرحله‌ای در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

 وی همچنین درباره برگزاری مراسم‌ها و راهپیمایی‌های ملی در این محور اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم‌های ملی و حجم جمعیت، در برخی نقاط تمهیدات لازم برای جابه‌جایی گلدان‌ها در نظر گرفته شده است.

 معاون خدمات شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این گلدان‌ها به گونه‌ای جانمایی خواهند شد که در صورت نیاز و برای تسهیل عبور و مرور در زمان برگزاری مراسم‌های ملی، امکان جابه‌جایی آنها به راحتی وجود داشته باشد.

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برچسب ها: آزادی ، انقلاب
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