باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز شنبه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست بریکس در هند گفت که جنگ در خاورمیانه و خلیج فارس منجر به «خسارات جدی» برای مردم سراسر منطقه شده است و هشدار داد که درگیری به نفع جامعه بین‌المللی نیست.

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، شی گفت که پکن آماده کمک به کاهش تنش‌ها است و آمادگی دارد با سایر کشور‌های عضو بریکس برای دستیابی به صلح در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همکاری کند.

قابل توجه است که او اعلام کرد چین سال آینده ریاست بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان نشست بعدی این سازمان خواهد بود.

منبع: رویترز