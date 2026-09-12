رئیس‌جمهور چین، روز شنبه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست بریکس در هند هشدار داد که ادامه درگیری در خاورمیانه به نفع جامعه بین‌المللی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز شنبه در سخنرانی خود در هجدهمین نشست بریکس در هند گفت که جنگ در خاورمیانه و خلیج فارس منجر به «خسارات جدی» برای مردم سراسر منطقه شده است و هشدار داد که درگیری به نفع جامعه بین‌المللی نیست.

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، شی گفت که پکن آماده کمک به کاهش تنش‌ها است و آمادگی دارد با سایر کشور‌های عضو بریکس برای دستیابی به صلح در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همکاری کند.

قابل توجه است که او اعلام کرد چین سال آینده ریاست بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان نشست بعدی این سازمان خواهد بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: نشست بریکس ، رئیس جمهور چین
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