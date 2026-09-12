وزیر نیرو گفت: امسال به هیچ عنوان کیفیت برق را فدای کاهش مصرف نکردیم و با تجهیزاتی که در اختیار داشتیم، تلاش کردیم با دقت بیشتری شبکه را مدیریت کنیم.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در برنامه شورای سیاستگذاری پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی گفت: اعتماد و مشارکت مردم در این موضوع بسیار مهم و قابل تقدیر است و بخش قابل توجهی از گزارش‌های مربوط به تخلفات و سوءاستفاده از بیت‌المال، با همکاری و اطلاع‌رسانی مردم به دست ما رسیده است.

او با اشاره به افزایش کشفیات تخلفات، افزود: این افزایش را نباید صرفاً ناشی از رشد عملکرد دستگاه‌های مسئول دانست، بلکه بخش مهمی از آن به دلیل افزایش گزارش‌های مردمی و همراهی مردم است. از این بابت صمیمانه از مردم در سراسر کشور تشکر می‌کنم.

علی‌آبادی ادامه داد: مردم نشان دادند که نسبت به صیانت از بیت‌المال حساس هستند و در برخورد با تخلفات، مسئولان را همراهی می‌کنند. این همراهی در سایر حوزه‌ها نیز می‌تواند آثار قابل توجهی داشته باشد.

وزیر نیرو با اشاره به تأثیر اقدامات انجام‌شده در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: یکی از دلایل کاهش مصرف برق، اجرای همین اقدامات و همراهی مردم بود. این موفقیت زمانی حاصل شد که تمرکز مناسبی بر بهبود شرایط اقتصادی و مدیریت مصرف وجود داشت و مردم نیز بدون ایجاد نگرانی، همراهی قابل توجهی با برنامه‌ها داشتند.

او همچنین به بهبود شاخص‌های فنی و کیفی شبکه برق اشاره کرد و گفت: امسال به هیچ عنوان کیفیت برق را فدای کاهش مصرف نکردیم و با تجهیزاتی که در اختیار داشتیم، تلاش کردیم با دقت بیشتری شبکه را مدیریت کنیم.

علی‌آبادی تاکید کرد: کاهش مصرف به معنای کاهش کیفیت خدمات نیست و تلاش ما این بوده است که برق با کیفیت و در سطح قابل قبول، در اختیار مردم قرار گیرد.

وزیر نیرو با تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی گفت: موفقیت در این مسیر بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نبود و از همه مردم سراسر کشور که در این زمینه همکاری کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.