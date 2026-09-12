شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینا ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی ساینا یکی از خودرو‌های محصولات شرکت سایپا است. این خودرو یکی از محصولات پرطرفدار این شرکت خودروساز است. اما در ماه‌های اخیر، مشتریان سایپا از تاخیر در تحویل به موقع خودرو‌های ساینا گلایه کردند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام اسفند ۱۴۰۴ خودرو ساینا نقدی تکمیل وجه کردیم و زمان تحویل خرداد ۱۴۰۵ بوده که الان شهریور ۱۴۰۵ شده و خودرو تحویل نشده است. اخبار سراسری اعلام داشته با ورود مرجع قضایی و مصاحبه انجام شده شرکت سایپا پارکینگ خودرو را تحویل مشتری‌ها داده و درحال حاضر تحویل مستقیم شده است. اما لطفا گزارش تهیه کنید که صرفا پارکینگ سایپا در تهران نیست بلکه در شهر کاشان استان اصفهان خط تولید خودرو ساینا است که هنوز مشتری‌های سال ۱۴۰۴ تحویل نگرفته‌اند و خودرو به علت نقص قطعه در پارکینگ سایپا سیتروئن کاشان است.

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