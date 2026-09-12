باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دریافت گزارش سرقت از یک منزل در محدوده کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن، مأموران با حضور در محل و انجام بررسیهای فنی و تخصصی، شناسایی عاملان این سرقت را در دستور کار قرار دادند.
بررسیهای اولیه نشان داد سرقت با طرحریزی قبلی انجام شده و فردی برای اجرای نقشه، سارق دیگری را اجیر کرده است.
سارق اجیرشده وارد خانه شد
بر اساس تحقیقات انجامشده، طراح اصلی سرقت با سوءاستفاده از اعتماد و برنامهریزی قبلی، فردی را برای ورود به منزل مالباخته و اجرای سرقت اجیر کرده بود.
عامل سرقت پس از ورود به منزل، فرزندان صاحبخانه را در حمام حبس کرده و حدود ۳۵۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد ریال را به سرقت برده بود.
اعترافات متهم، طراح اصلی نقشه را لو داد
با هوشیاری مأموران، یکی از سارقان در همان مراحل اولیه دستگیر شد.
این متهم در جریان بازجوییهای پلیسی، اطلاعاتی درباره همدست اصلی خود ارائه کرد و هویت و مخفیگاه فردی که نقشه سرقت را طراحی کرده بود، در اختیار مأموران قرار گرفت.
طلاهای مسروقه در شهریار کشف شد
تیم عملیاتی کلانتری پس از انجام هماهنگیهای لازم و دریافت مجوز قضایی، برای دستگیری متهم اصلی و کشف اموال مسروقه به شهرستان شهریار اعزام شد.
مأموران در این عملیات موفق شدند متهم مورد نظر را شناسایی کرده و تمامی طلاجات مسروقه را کشف کنند.
اموال کشفشده پس از انجام اقدامات قانونی به مالباخته مسترد شد و تحقیقات درباره ابعاد دیگر پرونده ادامه یافت.
هشدار پلیس درباره اعتماد به افراد ناشناس
سرهنگ سید امین موسوی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان، از مردم خواست در برابر افراد ناشناس و بهویژه افرادی که بهتازگی با آنها آشنا شدهاند، احتیاط بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد بسیاری از سرقتهای منازل با طراحی و برنامهریزی افرادی انجام میشود که به شیوههای مختلف به اطلاعات یا حریم خصوصی خانوادهها دسترسی پیدا کردهاند.
طلا و ارز را در منزل نگهداری نکنید
سرهنگ موسوی همچنین به شهروندان توصیه کرد از نگهداری مقادیر قابل توجه طلا، جواهر و ارز در منازل خودداری کرده و برای نگهداری این اموال از محلهای امن و صندوقهای امانات استفاده کنند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تردد یا حضور مشکوک افراد ناشناس در اطراف ساختمانها و مجتمعهای مسکونی، موضوع را در سریعترین زمان از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فاتب، بر هوشیاری شهروندان، رعایت نکات پیشگیرانه و گزارش سریع موارد مشکوک برای پیشگیری از سرقت منازل تأکید کرد.