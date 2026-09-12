ترافیک در مسیر ورودی جاده‌های چالوس و هراز در استان مازندران، امروز شنبه ۲۱ شهریور سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ ترافیک در مسیر ورودی جاده‌های چالوس، هراز و آزادراه تهران – شمال در استان مازندران؛ امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ سنگین است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و حدفاصل مکارود تا تویر و مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مجلار

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و انتهای تونل البرز

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده‌های کلرد، سه راهی چلاو و حدفاصل گزنک تا آب اسک

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل حصارک تا گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک

- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور فیروزکوه دارای بارش باران و محور‌های شمالی دارای مه گرفتگی در ارتفاعات می‌باشند.

- بارش باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های مازندران، اردبیل و گیلان.

برچسب ها: پلیس راه ، ترافیک
خبرهای مرتبط
برقراری تردد یکطرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال
استمرار محدودیت‌های ترافیکی تا روز شنبه در جاده‌های شمال
جاده چالوس بعدازظهر یکطرفه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد با متخلفان حوزه حیات وحش در مازندران؛ شکارچیان غیرمجاز ناکام ماندند
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی امسال به سرانجام می‌رسد
هشدار جدی به شالیکوبی‌های مازندران؛ فقط ۶۰ درصد واحدها در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کردند
مساعدت بیش از ۱۳ میلیارد ریالی حامیان سیمرغی به فرزندان ایتام و محسنین
ارزیابی خسارت سیلاب اخیر در جویبار ادامه دارد
آخرین اخبار
ارزیابی خسارت سیلاب اخیر در جویبار ادامه دارد
مساعدت بیش از ۱۳ میلیارد ریالی حامیان سیمرغی به فرزندان ایتام و محسنین
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی امسال به سرانجام می‌رسد
برخورد با متخلفان حوزه حیات وحش در مازندران؛ شکارچیان غیرمجاز ناکام ماندند
هشدار جدی به شالیکوبی‌های مازندران؛ فقط ۶۰ درصد واحدها در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کردند
برقراری تردد یکطرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال