باشگاه خبرنگاران جوان - همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنشهای بانکی است و تراکنشهای مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا میشود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی میشوند.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیتهای بانکی برای این افراد اعمال میشود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانکها، معرفی و برخوردهای لازم صورت میگیرد.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.
منبع: بانک مرکزی