باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - روغنی گلپایگانی نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم بزرگداشت روز ملی صنایع کوچک با اشاره به اهمیت ایجاد ارتباط میان بنگاههای بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: یکی از حلقههای مفقوده در بخش صنعت، ضعف ارتباط میان این بنگاههاست و باید سازوکاری ایجاد شود که بنگاههای بزرگ بهعنوان لوکوموتیو، بنگاههای کوچک و متوسط را به حرکت درآورند.
وی با اشاره به سابقه طرح موضوع حمایت و شبکهسازی میان بنگاههای اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران افزود: نخستینبار سال ۱۳۶۶ موضوع مرتبط با این حوزه در اتاق مطرح شد و در سال ۱۳۹۶ نیز کارگروهی در اتاق ایران تشکیل شد تا این موضوع بهصورت جدی دنبال شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر اساس مأموریتی که از سوی سازمان مربوطه به اتاق ایران واگذار شده بود، قرار بود از ظرفیتهای این طرح برای کمک بیشتر به بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین ایجاد شبکههای صادراتی استفاده شود که این روند از سال ۱۳۹۶ تاکنون ادامه پیدا کرده و امروز شاهد رونمایی از سامانه مربوط به آن هستیم.
روغنی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان بنگاههای بزرگ و کوچک و متوسط تصریح کرد: دوستانی که سالیان سال در بنگاههای صنعتی فعالیت کردهاند، بهخوبی میدانند که یکی از حلقههای مفقوده و مشکلات موجود، نبود یا بسیار ضعیف بودن رابطه میان بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم که بنگاههای بزرگ بهعنوان لوکوموتیو حرکت و بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان واگنهایی که به این لوکوموتیو متصل میشوند، در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان از ظرفیتها، توانمندیها و انرژی ایجادشده در این مجموعه به شکل مناسب استفاده کرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه در این زمینه گفت: در کشورهای اطراف ما نیز تجربیاتی در این حوزه وجود دارد؛ برای نمونه، کشور عمان در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده و امروز آثار و نتایج این رویکرد را در اقتصاد این کشور مشاهده میکنیم.
روغنی گلپایگانی ابراز امیدواری کرد رونمایی از این سامانه زمینهای برای تجمیع و همافزایی ظرفیتهای بنگاههای اقتصادی فراهم کند و گفت: امیدواریم با این اقدام، بنگاهها بتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، از ظرفیتهای هم استفاده کنند و فعالیتهای مثبت و مؤثری در اقتصاد کشور رقم بزنند.
وی با اعلام آمادگی اتاق ایران برای تداوم همکاری در این زمینه افزود: اتاق ایران آمادگی دارد همانطور که طی سالهای گذشته همکاران ما برای ایجاد این فضا و فراهم کردن بستر لازم تلاش کردهاند، این مسیر را ادامه دهد و از ظرفیت ایجادشده استفاده مناسب صورت گیرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: این کار باید با شتاب هرچه بیشتر پیش برود تا بتوانیم به یک سازوکار مناسب و کارآمد دست پیدا کنیم و زمینه لازم برای ایجاد تعامل، تجمیع ظرفیتها و همافزایی میان بنگاههای اقتصادی فراهم شود.