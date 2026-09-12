معاون سازمان انرژی اتمی گفت: چهار مرکز بزرگ پرتودهی در کشور فعال است و با توجه به هزینه بالای احداث مراکز بزرگ، برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۲ سامانه کوچک‌مقیاس و تخصصی در مناطق مختلف در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سازمان انرژی اتمی روز شنبه در همایش بررسی نقش فناوری هسته‌ای در توسعه صنایع زیرساختی و کشاورزی در اردبیل از رویکرد این سازمان در توسعه مراکز پرتودهی خبر داد و گفت: چهار مرکز بزرگ پرتودهی در کشور فعال است و با توجه به هزینه بالای احداث مراکز بزرگ، برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۲ سامانه کوچک‌مقیاس و تخصصی در مناطق مختلف در دستور کار است تا هر مرکز متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه فعالیت کند.

 حسین صادقی افزود: چهار مرکز بزرگ پرتودهی در حوزه‌های مختلف از سلامت و تجهیزات پزشکی تا صنایع غذایی، پلیمری و انرژی‌های نو کاربرد دارند.

وی افزود: پس از راه‌اندازی هشتمین مرکز کوچک‌مقیاس در خراسان شمالی، نهمین مرکز به‌زودی در گیلان با هدف استریل و آفت‌زدایی محصولات کشاورزی به‌ویژه برنج و تسهیل صادرات این محصول راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به کاربرد فناوری پرتودهی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در مرکز قزوین برای نخستین بار در کشور پرتودهی سیم و کابل انجام شده که با توجه به ضرورت افزایش عمر مفید تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه‌های خورشیدی، این فناوری می‌تواند عمر روکش پلیمری سیم و کابل را از حدود پنج سال به ۲۵ سال افزایش دهد.

معاون سازمان انرژی اتمی افزود: استفاده از این فناوری در صنعت خودرو نیز در دستور کار قرار دارد و با توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، امکان استفاده از سیم و کابل‌های پرتودهی‌شده و تولید داخل در این بخش فراهم خواهد شد.

صادقی با اشاره به فعالیت مرکز پرتودهی در استان‌های مختلف اظهار کرد: مرکز پرتودهی یزد در حوزه محصولات پلیمری و مرکز آذربایجان شرقی در زمینه پرتودهی مواد غذایی و محصولات پودری فعالیت دارند و مرکز قزوین نیز در حوزه‌های مختلف از جمله پرتودهی سیم و کابل و محصولات غذایی و دارویی فعال است.

صادقی با بیان اینکه فناوری پرتودهی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ماندگاری و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشد، اضافه کرد: استفاده از این فناوری علاوه بر کاهش ضایعات، امکان دسترسی به بازارهای صادراتی جدید را برای محصولات کشاورزی فراهم می‌کند.

برچسب ها: سازمان انرژی اتمی ، سامانه پرتودهی
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