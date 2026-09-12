سازمان مدیریت بحران کشور با صدور هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی، از احتمال وقوع سیلاب، صاعقه، رگبار باران و وزش باد شدید موقت در بخش‌هایی از ۸ استان کشور طی روز‌های شنبه و یکشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان مدیریت بحران کشور با صدور هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی، از احتمال وقوع سیلاب، صاعقه، رگبار باران و وزش باد شدید موقت در بخش‌هایی از ۸ استان کشور طی روز‌های شنبه و یکشنبه خبر داد.

 این سامانه از شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و تا یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

 بر اساس این اعلام، نوع مخاطره شامل رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت است.

 منطقه اثر در روز شنبه ۲۱ شهریور شامل نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، ارتفاعات استان‌های تهران و البرز و دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های مازندران و گیلان اعلام شده است.

 همچنین در روز یکشنبه ۲۲ شهریور، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، شمال زنجان، نیمه جنوبی اردبیل و دامنه و ارتفاعات گیلان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد که جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید افقی، وقوع صاعقه و رعدوبرق، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از پیامد‌های احتمالی این سامانه خواهد بود.

 سازمان مدیریت بحران بر تشکیل جلسات اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌ها و شهرستان‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید شده است.

 همچنین خودداری از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاکسازی کانال‌ها و آبراهه‌ها و رعایت احتیاط در عبور و مرور از جمله توصیه‌های سازمان مدیریت بحران کشور اعلام شده است.

برچسب ها: سازمان مدیریت بحران کشور ، سیلاب
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