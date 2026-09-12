قاچاقچی خودرو تویوتا با جریمه ای به مبلغ ۳۰ میلیارد ریالی در تعزیرات حکومتی تنکابن محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت:پرونده قاچاق خودرو تویوتا لندکروز به ارزش ۲۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات کالا و ارز تعزیرات حکومتی تنکابن رسیدگی شد.

او افزود:شعبه پس ازبررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد گمرکی، تخلف قاچاق را محرز علاوه بر ضبط خودرو متخلف را به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

حسام گفت:مأموران نیروی انتظامی این خودور قاچاق را کشف وبرای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

برچسب ها: خودروی قاچاق ، لندکروز قاچاق
خبرهای مرتبط
کشف تویوتا لندکروز‌های قاچاق با هوشیاری ماموران پلیس در عباس آباد
توقیف تویوتا لندکروز ۲۰۰ میلیاردی قاچاق در عباس‌آباد
توقیف تویوتا لندکروز، ۱۰ میلیاردی قاچاق در عباس‌آباد؛ پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی قاطع است ‌
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد با متخلفان حوزه حیات وحش در مازندران؛ شکارچیان غیرمجاز ناکام ماندند
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی امسال به سرانجام می‌رسد
هشدار جدی به شالیکوبی‌های مازندران؛ فقط ۶۰ درصد واحدها در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کردند
مساعدت بیش از ۱۳ میلیارد ریالی حامیان سیمرغی به فرزندان ایتام و محسنین
ارزیابی خسارت سیلاب اخیر در جویبار ادامه دارد
ترافیک سنگین در جاده‌های مازندران
ترمز لندکروز قاچاق کشیده شد
آخرین اخبار
ترمز لندکروز قاچاق کشیده شد
ترافیک سنگین در جاده‌های مازندران
ارزیابی خسارت سیلاب اخیر در جویبار ادامه دارد
مساعدت بیش از ۱۳ میلیارد ریالی حامیان سیمرغی به فرزندان ایتام و محسنین
تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی امسال به سرانجام می‌رسد
برخورد با متخلفان حوزه حیات وحش در مازندران؛ شکارچیان غیرمجاز ناکام ماندند
هشدار جدی به شالیکوبی‌های مازندران؛ فقط ۶۰ درصد واحدها در سامانه جامع انبارها ثبت‌نام کردند
برقراری تردد یکطرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال