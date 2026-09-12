قاچاقچی خودرو تویوتا با جریمه ای به مبلغ ۳۰ میلیارد ریالی در تعزیرات حکومتی تنکابن محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت:پرونده قاچاق خودرو تویوتا لندکروز به ارزش ۲۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات کالا و ارز تعزیرات حکومتی تنکابن رسیدگی شد.

او افزود:شعبه پس ازبررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد گمرکی، تخلف قاچاق را محرز علاوه بر ضبط خودرو متخلف را به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

حسام گفت:مأموران نیروی انتظامی این خودور قاچاق را کشف وبرای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.