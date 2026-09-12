باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد زندی با اشاره به اهمیت غارها به عنوان پدیده‌های منحصربه‌فرد زمین‌شناسی، زیست‌شناختی و تاریخی گفت: استان کردستان به دلیل شرایط توپوگرافی خاص و قرارگیری در نوار زاگرس، پتانسیل بالایی در حوزه غارشناسی دارد. تاکنون بیش از ۹۰ غار در استان شناسایی شده که با توجه به ساختارهای زمین‌شناسی منطقه، یقیناً تعداد غارهای کشف‌نشده بسیار فراتر از این آمار است.

وی با انتقاد از خلاء حضور کارشناسان علوم پایه در اکتشافات غارنوردی تصریح کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های غارشناسی در استان صرفاً جنبه ورزشی دارد و به دلیل فقدان تخصص‌های زمین‌شناسی و زیست‌شناسی در تیم‌های کاوش، اطلاعات کافی از فون، فلور و ارزش‌های اکولوژیک این زیست‌بوم‌های حساس وجود ندارد. از این‌رو، اولویت اداره‌کل، انجام مطالعات تخصصی برای تعیین رده‌بندی حفاظتی این غارهاست.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان به اقدامات شاخص این اداره‌کل اشاره کرد و افزود: ثبت غار “کونه‌شم‌شم” به عنوان اثر طبیعی ملی در سال ۱۳۹۸، تهیه اطلس غارهای استان و انعقاد دو قرارداد پژوهشی برای مطالعه فون و فلور غارهای شاخص، از جمله گام‌های عملی ما برای حفاظت از این سرمایه‌های ملی بوده است. همچنین در راستای آگاهی‌بخشی عمومی، برنامه‌های پاکسازی غارهای شاخص به مناسبت ۲۲ شهریور (روز غار پاک) با جدیت دنبال می‌شود.

زندی در پایان خاطرنشان کرد: غارها پس از میلیون‌ها سال شکل‌گیری، بخشی از شناسنامه طبیعی ما هستند. ما در اداره‌کل محیط‌زیست کردستان، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و پیگیری دستورالعمل‌های قانونی، تمامی توان خود را برای جلوگیری از تخریب این اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر به کار گرفته‌ایم تا این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده محفوظ بماند.

منبع: محیط زیست کردستان