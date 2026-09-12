باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، عیسی نعلبندی رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه۱۴، تمرین عملیاتی تخصصی ایمنی و اطفاءحریق، حمل مصدوم و هدایت جمعیت به محل امن با سناریوی فرضی آتش سوزی غرف ناایمن به علت نقص سیستم برق رسانی، در بازار گل شهیدمحلاتی به اجرا در آمد.

این عملیات با حضور دستگاه‌های تخصصی، امدادی و خدمات رسان از جمله منطقه ۹ و ایستگاه ۲۴ سازمان آتش‌نشانی، اورژانس شرق تهران، نیروی انتظامی، شرکت برق، شرکت گاز و واحد‌های اجرایی و مسئول شهرداری منطقه۱۴ (اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، شهرداری ناحیه ۵ , اداره HSE و ۱۳۷) برگزار گردید. هدف اصلی این مانور، ارزیابی سرعت عمل تیم‌های امدادی، فرماندهی واحد در صحنه حادثه و بهبود هماهنگی میان‌بخشی بین مدیریت شهری و دستگاه‌های عملیاتی و خدمات رسان و نیز ارتقاء آمادگی مجموعه بازارگل و کسبه در زمان وقوع حوادث ناگهانی و حریق و.. بمنظور کاهش خسارات احتمالی در این مجموعه پرتردد بود.

رئیس اداره مدیریت بحران منطقه افزود؛ این تمرین عملیاتی با سناریوی فرضی حریق غرف نا ایمن به علت نقص سیستم برق رسانی و انبوه جمعیت، در بازار گل شهیدمحلاتی اجرا گردید درحین ایجاد حریق با حضور تیم عملیاتی آتش نشانی نسبت به کنترل و اطفای حریق اقدام گردید همزمان نیرو‌های دوام نسبت به برپایی چادر تریاژ اقدام و مصدومین را انتقال و با حضور عوامل اورژانس رسیدگی به حال ۲ مصدوم انجام شد. هدایت انبوه جمعیت و مشتریان به سمت خروجی‌های اضطراری و دور شدن از کانون خطر حاضر در این مکان پرتردد توسط عوامل مدیریت بحران و همراهی تیم مدیریت شهری ناحیه انجام گردید.

باز نگه داشتن مسیر‌های دسترسی و ممانعت از تجمع در معابر ورودی خودرو‌های امدادی نیز توسط پلیس نیروی انتظامی بخوبی مدیریت شد.

عوامل اداره HSE نیز نسبت به ارزیابی ایمنی مانور و بررسی عوامل خطرناک بازار گل اقدام نمودند.

یکی از بخش‌های اصلی این تمرین عملیاتی گسترده، آموزش و تمرین گام‌به‌گام اقدامات مهم برای کسبه و غرفه‌داران در لحظات اولیه حادثه از جمله تماس با ۱۲۵ و ۱۱۵ و همزمان استفاده از تجهیزات اطفای حریق دستی توسط کسبه آموزش‌دیده پیش از گسترش آتش، جلوگیری از ازدحام و بازگذاشتن مسیر‌های تردد بود.

در پایان عیسی نعلبندی تصریح کردبا توجه به لزوم حفظ و ارتقای آمادگی و هماهنگی مضاعف میان مدیریت بحران و تیم مدیریت شهری منطقه با دستگاه‌های امدادی و عملیاتی و خدماتی، اینگونه تمرین‌های عملیاتی بطور مستمر با سناریو‌های متنوع و با فراخور شرایط منطقه تدوین و باهماهنگی‌های لازم در مجموعه‌های پرخطر و ناایمن و پرتردد عملیاتی می‌گردد.