سخنگوی دولت گفت: ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما در جنگ از دست رفته و روشن است و برای زمستان باید کنار هم بایستیم‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: مردم در تشخیص اینکه دولت در موضوع انرژی مقصر است، درست تشخیص دادند؛ چراکه مسائل مربوط به انرژی و تبدیل آن به یک موضوع اجتماعی، حاصل سیاست‌گذاری است.

او افزود: اگر موضوعی وجود داشته باشد که هنوز به بُعد اجتماعی آن توجه نشده باشد، حتماً ما باید کارهای اصلاحی انجام می‌دادیم. حتی در موضوع خرید محصولاتی که کم‌مصرف‌تر باشند نیز مردم درست می‌گویند، چراکه همه این موارد حاصل سیاست‌گذاری است.

مهاجرانی ادامه داد: واقعاً جا دارد از این مردم عزیزمان به خاطر همه فشارهایی که تحمل کردند تشکر کنیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در روزگاری که به هر حال دشمن تلاش می‌کند ایران عزیز ما را دچار مشکل کند، باید انسجام اجتماعی حفظ شود و کمک کنیم مردم ما فشار کمتری را تحمل کنند.

او گفت: صنعت برق یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی است. به هر حال، یک روزی صنعت برق واقعاً عمومی نبود و ما متخصص و کسانی را که بتوانند این شبکه را به عنوان یک سیستم پویا تحلیل کنند و بتوانند از فروپاشی شبکه جلوگیری کنند، در اختیار نداشتیم و برای این امور نیازمند متخصصین خارج از کشور بودیم.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: امروز صنعت برق به عنوان یک کالای عمومی و ضروری مطرح است و درباره آن صحبت می‌کنیم؛ این یکی از دستاوردهاست.

او افزود: ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما در جنگ از دست رفته و روشن است و برای زمستان باید کنار هم بایستیم‌.

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