معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی یک سال گذشته ارزش صادرات محصولات شیلاتی کشور به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه رستمپور رئیس سازمان شیلات با محوریت شیلات، ظرفیتهای آبی، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی برگزار شد، با تشریح دستاوردها و ظرفیتهای این بخش، به جایگاه راهبردی شیلات در اقتصاد کشورهای توسعهیافته اشاره کرد و گفت: شیلات از منابع مهم تولید ثروت در جهان به شمار میرود و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰، بخش قابل توجهی از پروتئین مورد نیاز جهان از طریق آبزیان تامین شود.
وی با اشاره به روند رشد تولیدات شیلاتی کشور افزود: میزان تولیدات شیلاتی ایران از ۳۲ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از یک میلیون و ۵۶۶ هزار تن رسیده است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، رتبه نخست منطقه و رتبه ۲۱ جهان را در مجموع تولید آبزیان، شامل صید و آبزیپروری، در اختیار دارد و رشد سالانه بیش از ۶ درصدی آبزیپروری، بیانگر ظرفیت بالای این بخش برای توسعه اقتصادی کشور است.
رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه فعالیتهای شیلاتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار شناور صیادی مجوزدار در کشور فعال هستند و برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و بالغ بر یک میلیون نفر بهطور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است. بیش از ۹۰ درصد این اشتغال در اختیار نیروهای بومی قرار دارد و توسعه شیلات میتواند به تثبیت جمعیت و رونق اقتصادی جوامع ساحلی و روستایی کمک کند.
وی از رشد قابل توجه سرمایهگذاری در این بخش خبر داد و افزود: حجم سرمایهگذاری شیلات در سال گذشته به بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید که رشد دو برابری نسبت به سال پیش از آن را نشان میدهد و پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین ۹۲ درصد سرمایهگذاریهای انجام شده در حوزه شیلات و آبزیپروری توسط بخش خصوصی صورت گرفته است؛ موضوعی که نشاندهنده جذابیت اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و امید به بازگشت سرمایه در این حوزه است.
رستمپور ادامه داد: بخش قابل توجهی از طرحهایی که در هفته دولت به بهرهبرداری رسید، با وجود شرایط خاص و دشوار در استانهای جنوبی، با اتکا به توان بخش خصوصی و حمایت دستگاههای اجرایی به سرانجام رسید. این روند نشان میدهد توسعه شیلات حتی در شرایط دشوار نیز میتواند تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی شیلات ایران بیان کرد: در یک سال گذشته ارزش صادرات محصولات شیلاتی کشور به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسید و همزمان شاهد کاهش ۵۰ درصدی واردات بودیم. این دستاورد، بیانگر حرکت شیلات به سمت تراز تجاری مثبت، افزایش تولید داخلی و حضور قدرتمندتر در بازارهای جهانی است.
توسعه دریامحور؛ مسیر آینده اقتصاد ایران
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور و تأکید دولت بر اجرای این سیاستها بیان کرد: آینده ایران با توسعه دریامحور پیوند خورده است و سازمان شیلات با جدیت، برنامههای مربوط به توسعه فعالیتهای آبزیپروری، صید، فرآوری و زنجیره ارزش در سواحل کشور را دنبال میکند.
وی افزود: بیش از هزار شناور صیادی در آبهای فراسرزمینی فعالیت دارند و با برنامهریزی سازمان شیلات، امسال شناورهای صیادی پیش از آغاز فصل مونسون برای نخستینبار در این بازه زمانی راهی آبهای دور شدند. حاصل این برنامهریزی، فصل صیدی پربار بود و کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری برای تأمین ماهی مورد نیاز کارخانهها، از واردات بینیاز شد.
رستمپور ارتقای بهرهوری در آبزیپروری و مدیریت هوشمندانه ذخایر را از رویکردهای اصلی سازمان شیلات دانست و گفت: نمونه روشن این تغییر رویکرد در اصلاح ساختار مزارع میگوی استان بوشهر قابل مشاهده است؛ بهگونهای که با تغییر ساختار مزارع و استفاده از روشهای نوین، میزان برداشت از سه تن در هکتار به بیش از۳۰ تا۴۰ تن افزایش یافته است.
وی با اشاره به تولید میگو در کشور افزود: سال گذشته ۶۲ هزار تن میگو تولید شد که ۹۴ درصد آن در استانهای جنوبی به دست آمد و بیش از ۷۰ درصد این محصول به بازارهای جهانی صادر شد. این ظرفیت، جایگاه میگو را بهعنوان یکی از محصولات صادراتمحور شیلاتی کشور تثبیت کرده است.
گسترش زیرساختهای صیادی و آبزیپروری
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وجود بیش از ۱۱۰ بندر و اسکله صیادی و ۱۲۰ مرکز تخلیه صید در کشور گفت: توسعه زیرساختهای صیادی، همراه با آموزشهای تخصصی به صیادان، زمینهساز موفقیت فعالیتهای صید فراسرزمینی شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۹ بندر و اسکله صیادی به بهرهبرداری رسید و هماکنون عملیات ساخت ۲۱ بندر و اسکله صیادی در سواحل جنوبی و مکران در حال انجام است. این طرحها ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایهگذاران، ایجاد اشتغال و اجرای برنامههای توسعه دریامحور فراهم میکنند.
رستمپور شور شدن آبهای کشور را در کنار تهدیدهای آن، فرصتی برای توسعه تولید آبزیان دانست و گفت: زیرساختهای لازم برای تولید بیش از۶۰ هزار تن آبزی در دریا فراهم شده و برنامهریزی برای تأمین بچهماهی مورد نیاز این طرحها در حال انجام است.
وی افزود: تولید میگو در سواحل جنوبی، پرورش ماهی در دریای شمال و توسعه پرورش ماهیان خاویاری، با توجه به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در دریای خزر، با جدیت دنبال میشود. سال گذشته ۶ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳۰ تن خاویار پرورشی تولید شد که نیمی از خاویار تولیدشده به بازارهای جهانی صادر شد.
صیادان خسارتدیده در اولویت حمایت
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به نقش صیادان در حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان گفت: بازسازی و حفاظت از ذخایر آبزی از وظایف حاکمیتی شیلات است، اما مشارکت خود صیادان در این فرآیند اهمیت ویژهای دارد. همکاری صیادان در حفاظت از دریا، نظارت بر برداشتها و اجرای برنامههای بازسازی ذخایر، به افزایش صید در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان کمک کرده است.
وی با قدردانی از صیادان و فعالان صنعت شیلات در شرایط دشوار اخیر اظهار داشت: با وجود تقدیم بیش از۱۰ شهید صیاد در جنگ اخیر، همدلی جامعه صیادی و حمایت از تولیدکنندگان آسیبدیده موجب شد روند تولید آبزیان با وقفه مواجه نشود و امنیت غذایی کشور استمرار یابد.
رستمپور در پایان گفت: سازمان شیلات ایران نهادی حاکمیتی و تنظیمگر است و وظیفه دارد با تسهیلگری، رفع موانع و حمایت از مشارکت مردم، زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی را فراهم کند. معافیت صیادان خسارتدیده از عوارض بندری، تعرفه صید و هزینه خدمات بندری و همچنین پیگیری جبران خسارتهای واردشده به صیادان، با جدیت در دستور کار سازمان شیلات ایران و با همکاری سایر دستگاهها قرار دارد.