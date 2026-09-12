مزارع پرورش آبزیان آذربایجان غربی در سلامت کامل

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - سیامک قابلی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی در تشریح اقدامات نظارتی این اداره کل اظهار داشت: با اجرای برنامه‌های پایش نظام‌مند و بررسی‌های دوره‌ای از مزارع پرورش ماهی، وضعیت سلامت آبزیان استان به صورت مستمر تحت رصد کارشناسان دامپزشکی قرار دارد که نتایج حاصله، سلامت کامل این مراکز تولیدی را تأیید می‌کند.

وی با اشاره به استفاده از روش‌های تشخیصی پیشرفته افزود: بر اساس نتایج آزمایش‌های مولکولی (Real-time PCR) و کشت‌های میکروبی انجام‌گرفته در آزمایشگاه‌های مرجع، عدم وجود عوامل بیماری‌زای اولویت‌دار از جمله ویروس‌های IHN، VHS، IPN، KHV و همچنین باکتری‌های استرپتوکوکوزیس، یرسینیوزیس و لاکتوکوکوزیس در مزارع استان محرز شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه حفظ سلامت آبزیان، ضامن پایداری تولید و امنیت غذایی جامعه است، از تولیدکنندگان خواست نسبت به رعایت دقیق اصول امنیت زیستی اهتمام ویژه داشته باشند.

قابلی در پایان تصریح کرد: بهره‌برداران می‌بایست از خرید و جابجایی هرگونه بچه ماهی و تخم چشم‌زده بدون اخذ گواهی بهداشتی معتبر دامپزشکی خودداری کرده و هرگونه تحرک غیرعادی در مزارع را جهت انجام بررسی‌های لازم بلافاصله به کارشناسان دامپزشکی اطلاع‌رسانی کنند تا مسیر سلامت و رونق صنعت آبزی‌پروری استان با قوت ادامه یابد