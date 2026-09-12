مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از اجرای طرح تأمین برق ۲ ایستگاه پمپاژ آب شهرستان مریوان با احداث ۱۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدسعید سلطانی اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین برق پایدار مورد نیاز ۲ ایستگاه پمپاژ آب منطقه‌ای و همچنین کاهش بار فیدر‌های «دریاچه»، «مرز» و «نوروز» در شهرستان مریوان اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در ۲ فاز انجام شد که در فاز نخست، هشت کیلومتر شبکه فشار متوسط دو مداره احداث و در فاز دوم نیز هشت کیلومتر شبکه فشار متوسط تک‌مداره اجرا و به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با بیان اینکه در مجموع ۱۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی در قالب این طرح احداث شده است، گفت: برای اجرای این پروژه ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سلطانی تأمین برق پایدار و مطمئن ایستگاه‌های پمپاژ آب و کاهش فشار بر شبکه برق منطقه را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه برق در راستای تأمین نیاز‌های زیرساختی شهرستان مریوان ادامه خواهد داشت.

منبع:شرکت  برق استان کردستان

 

برچسب ها: کردستان ، تامین برق پایدار ، شرکت برق کردستان
خبرهای مرتبط
تبدیل ۴۰۰ چراغ پرمصرف معابر شهری سنندج به LED/ کاهش ۱۰ هزار وات مصرف برق روشنایی معابر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان:
همراهی مردم برای تأمین مطمئن برق حوزه‌های کنکور و آرامش خاطر داوطلبان ضروری است
برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز در سنندج/ ۱۱ ماینر از مدار خارج شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین وضعیت مصدومان حادثه حریق تانکر سوخت؛ ۶ مجروح ترخیص شدند
جشن عاطفه‌ها فرصتی برای همدلی با دانش‌آموزان نیازمند
صدور ۱۰۰ کارت همیار محیط‌بان در کردستان؛ شبکه مشارکت مردمی تا پایان سال به ۲۰۰ نفر می‌رسد
خرید تضمینی گندم در کردستان از ۶۷۵ هزار تن گذشت
اورژانس ۱۱۵ کردستان در خط مقدم سلامت؛ از ۸۳ مأموریت حیاتی در قروه تا ۱۵۳ انتقال تخصصی بیمار
گام جدید بیمارستان دیواندره در توسعه جراحی‌های کم‌تهاجمی
کردستان؛ کانون غارهای ناشناخته ایران/ حفاظت از گنجینه‌های زیرزمینی با رویکرد علمی
برق‌رسانی به ۲ ایستگاه پمپاژ آب مریوان تقویت شد
آخرین اخبار
برق‌رسانی به ۲ ایستگاه پمپاژ آب مریوان تقویت شد
کردستان؛ کانون غارهای ناشناخته ایران/ حفاظت از گنجینه‌های زیرزمینی با رویکرد علمی
اورژانس ۱۱۵ کردستان در خط مقدم سلامت؛ از ۸۳ مأموریت حیاتی در قروه تا ۱۵۳ انتقال تخصصی بیمار
گام جدید بیمارستان دیواندره در توسعه جراحی‌های کم‌تهاجمی
آخرین وضعیت مصدومان حادثه حریق تانکر سوخت؛ ۶ مجروح ترخیص شدند
صدور ۱۰۰ کارت همیار محیط‌بان در کردستان؛ شبکه مشارکت مردمی تا پایان سال به ۲۰۰ نفر می‌رسد
خرید تضمینی گندم در کردستان از ۶۷۵ هزار تن گذشت
جشن عاطفه‌ها فرصتی برای همدلی با دانش‌آموزان نیازمند
تجمعات شبانه خود یک «دانشگاه جدی» است