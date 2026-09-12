مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از اجرای طرح تأمین برق ۲ ایستگاه پمپاژ آب شهرستان مریوان با احداث ۱۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید سلطانی اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین برق پایدار مورد نیاز ۲ ایستگاه پمپاژ آب منطقه‌ای و همچنین کاهش بار فیدر‌های «دریاچه»، «مرز» و «نوروز» در شهرستان مریوان اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در ۲ فاز انجام شد که در فاز نخست، هشت کیلومتر شبکه فشار متوسط دو مداره احداث و در فاز دوم نیز هشت کیلومتر شبکه فشار متوسط تک‌مداره اجرا و به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با بیان اینکه در مجموع ۱۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی در قالب این طرح احداث شده است، گفت: برای اجرای این پروژه ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سلطانی تأمین برق پایدار و مطمئن ایستگاه‌های پمپاژ آب و کاهش فشار بر شبکه برق منطقه را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه برق در راستای تأمین نیاز‌های زیرساختی شهرستان مریوان ادامه خواهد داشت.

منبع:شرکت برق استان کردستان