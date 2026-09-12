باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به سفر خود به بمبئی برای حضور در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس اظهار کرد: در ابتدای این سفر در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس حضور داشتیم و پس از آن نیز به هیئت همراه رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سران پیوستیم.

وی افزود: در نشست وزرای اقتصاد، موضوعات مختلفی از جمله استفاده از ارزهای محلی، توسعه روابط و تجارت میان کشورهای عضو و همچنین توسعه نظام‌های پرداخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدنی‌زاده ادامه داد: توسعه سیستم‌های پرداخت میان کشورهای عضو بریکس می‌تواند به پایداری تجارت و پایداری مالی میان این کشورها کمک کند و از موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.

وزیر اقتصاد همچنین به موضوع بانک توسعه جدید بریکس اشاره کرد و گفت: بانک توسعه جدید بریکس نیز یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در دستور کار این نشست بود.

وی با اشاره به برگزاری نخستین بخش از اجلاس سران بریکس با محوریت مسائل تجاری اظهار کرد: در این بخش، رئیس‌جمهور نیز سخنرانی بسیار خوبی داشتند و بر این نکته تأکید کردند که اگرچه برخی کشورها تلاش می‌کنند کشورهای عضو بریکس را تحت فشار قرار دهند، اما اعضای این گروه باید در کنار یکدیگر برای توسعه تبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه ابزارهای پرداخت مالی همکاری جدی داشته باشند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های مالی میان کشورهای عضو بریکس از اهمیت بالایی برخوردار است و همکاری اعضا در این زمینه می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان آنها کمک کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نشست بریکس بر مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و کاهش وابستگی به دلار تأکید شده است، گفت: اجماع قابل توجهی در بخش نخست اجلاس وجود داشت که گروه‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌توانند فرصت مناسبی برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و حرکت در مسیر دلارزدایی ایجاد کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ظرفیت‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای بر کاهش آثار تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: در کوتاه‌مدت این ظرفیت‌ها می‌توانند در کاهش آثار تحریم‌ها مؤثر باشند، اما در بلندمدت، بریکس نقش بسیار کلیدی خواهد داشت.

مدنی‌زاده افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که عضو بریکس هستند و این گروه حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد؛ بنابراین ظرفیت بریکس در بلندمدت برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی بسیار قابل توجه است.