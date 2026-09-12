باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - محمد آله داد مدیرعامل توانیر گفت: در این دوره سخت، هفت ماه از مسئولیتم گذشته، اما احساس میکنم هفت سال را در این دوره سپری کردهام. در این مدت، خاطرات بسیاری در شبانهروز و در زمانهای مختلف برای ما رقم خورد و تلاش کردیم در گستردهترین عرصه خدمترسانی عمومی، به مردم خدمت کنیم.
او افزود: صنعت برق از گستردهترین دستگاههای خدماترسان کشور است و ما بیش از یک میلیون کیلومتر شبکه، ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل، ۱۰ میلیون چراغ روشنایی و ۹۰۰ دستگاه ترانسفورماتور داریم.
الهداد ادامه داد: علت اینکه صنعت برق بیشترین آسیب را در جنگ داشت، این بود که ساختمانهای اطراف این ساختمان، تقریباً همگی مورد اصابت قرار گرفتند؛ از جمله ساختمانهای نظامی، صداوسیما و خود مجموعه ما. هم ساختمان شهید قاسمی و هم در میدان شهدا، سه ساختمان از شرکتهای برق منطقهای تهران، توزیع نیروی برق استان تهران و توزیع نیروی برق شهرستان تهران مورد آسیب قرار گرفتند و هنوز هم همکاران ما در نقاط مختلف به صورت موقت مستقر هستند.
مدیرعامل توانیر تصریح کرد: من ادعا نمیکنم که در این دوره نتیجه عالی در صنعت برق حاصل شده است، اما گواهی میدهم که تلاش عالی خدمتگزاران شریف و صدیق این صنعت وجود داشته و جنگ مانع خدمترسانی نشد و فعالیتها را متوقف نکرد.
او خطاب به مسئولان گفت: علیرغم محدودیتهایی که وجود داشت، پروژههای توسعهای ما مطلقاً متوقف نشد. در حوزه تولید نیز کارهای خوبی انجام شد که یکی از نقاط بزرگ و مثبت آن، رشد بیش از چهار برابری انرژیهای تجدیدپذیر بود؛ اتفاقی که نسبت به هر آنچه پیش از دولت چهاردهم در این حوزه وجود داشت، بسیار مثبت و قابل توجه است.
الهداد اظهار کرد: در حوزه پروژههای توسعه و سرمایهگذاری، ۲ هزار کیلومتر شبکه انتقال به شبکه کشور اضافه کردیم و ۷ هزار و ۵۰۰ مگاولتآمپر ظرفیت برق نیز افزایش یافت. همچنین بیش از ۵۳ همت ارزش پروژههایی بود که امسال در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل توانیر درباره هوشمندسازی نیز گفت: با وجود محدودیتها، ۹۰۰ هزار دستگاه هوشمند نصب کردیم که در همین دوره پنجماهه، ۲۵ درصد رشد داشته است. با وجود محدودیتهای زمانی و شرایط موجود، در تهران، هرمزگان و اصفهان امکان مراجعه وجود نداشت، اما با این حال شاهد رشد ۲۵ درصدی در تعداد نصب تجهیزات هوشمند بودیم.
او افزود: همچنین ۶ هزار کیلومتر شبکه تلفات و خاموشی ممکن است داشته باشند که این میزان نسبت به سال گذشته پنج درصد بیشتر بوده است.
الهداد گفت: در این دوره خدمت، بهویژه در شرایط جنگ، همکاران صنعت برق با وجود همه محدودیتها به خدمترسانی ادامه دادند و به طور مستقیم نیز در اثر اصابت موشک و پرتابه، شهید خدمت داشتیم؛ یعنی در همین دوره نیز همکارانی در مسیر خدمت به مردم جان خود را از دست دادند.
او افزود: ۱۳ درصد برق بیشتری به صنایع تحویل دادیم؛ برنامه ما برای زمستان از ابتدای مهر آغاز میشود؛ ۵۳ درصد محدودیت بیشتر از طریق مدیریت مصرف برای بخش خانگی اعمال کردیم.
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