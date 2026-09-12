رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری ۱۱ نفر خبر داد که اقدام به آدم ربایی همراه با آزار و اذیت، سرقت و تبانی علیه امنیت کشور کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس اظهار کرد: در جهت رسیدگی به تعدادی پرونده آدم ربایی همراه با آزار و اذیت، سرقت و تبانی علیه امنیت کشور، ماموران انتظامی تحقیقات خود را با هماهنگی قضایی برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز کردند.

او افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیق از شکات نشان می‌داد که متهمان با استفاده از روش‌های فریبنده و در برخی موارد به عنوان مسافرکش‌نما سوژه‌های خود را انتخاب و با ایجاد رابطه صمیمانه و به بهانه دوستی و همچنین با تهدید به قتل و سرقت اموال آنان، اقدام به سوء استفاده می‌کردند.

سرهنگ حافظی با اشاره به ابعاد گشترده این پرونده‌ها، تصریح کرد: در بررسی تکمیلی مشخص شد که یکی از متهمان نیز ضمن تبانی علیه امنیت کشور، با ایجاد اخلال در نظم عمومی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی، تلاش می‌کند امنیت شهروندان را مورد هدف قرار دهد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان با اقدامات فنی و تخصصی طی چند عملیات ضربتی، موفق شدند در این خصوص ۱۱ نفر که اعضای یک باند هم نبودند را شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تاکید کرد: پلیس استان فارس همچنان با برخورد قاطع و استفاده از تجهیزات پیشرفته نظارتی و عملیاتی، امنیت جانی و مالی شهروندان را تضمین کرده و با هرگونه فعالیت مخل امنیت و نظم عمومی مقابله خواهد کرد.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: آدم ربایی ، آزار و اذیت
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