کنفرانس بین‌المللی ژنو با تشکیل تیمی از وکلای اروپایی و فلسطینی، پرونده‌های مستند نقض حقوق اسرای فلسطینی را برای پیگیری در دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های اروپایی آماده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کنفرانس بین‌المللی ژنو با شعار «بدون آزادی اسرا عدالتی نیست»، برخلاف نشست‌های نمادین گذشته، با تشکیل تیمی متشکل از وکلای اروپایی و فلسطینی، قصد دارد پرونده‌های مستندی از نقض حقوق بشر در زندان‌های رژیم صهیونیستی تهیه کرده و آنها را از طریق دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های اروپا پیگیری کند.

این کنفرانس امروز (شنبه) همزمان با شصت‌وسومین دوره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی ژنو و با مشارکت ائتلافی از نهاد‌های حقوقی بین‌المللی (از جمله «جمعیت قربانیان شکنجه»، سازمان «اف‌دی» مستقر در بروکسل، سازمان عدالت برای حقوق بشر مستقر در ترکیه و سازمان کرامت در ژنو) آغاز به کار کرده است.

هدف اصلی این نشست، تغییر مسیر پرونده اسرا از همبستگی اخلاقی به اقدامات عملی و قضایی عنوان شده است. عبدالمجید مراری، سخنگوی کنفرانس، با اشاره به تصویب اخیر پیش‌نویس «قانون اعدام اسرا» در کنست اسرائیل، تأکید کرده است که تیمی از وکلای آلمان، فرانسه، اسپانیا، هلند و فلسطین در حال گردآوری مستندات هستند تا دادخواست‌هایی را علیه مقامات اسرائیلی به دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های اروپایی دارای صلاحیت قضایی جهانی ارائه دهند.

این کنفرانس یک‌روزه در سه بخش تخصصی، وضعیت ۹۵۰۰ اسیر فلسطینی، زنان و کودکان بازداشتی و تدوین نقشه راه برای دادگاهی کردن عاملان نقض حقوق اسرا را بررسی خواهد کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
۱۱ کشور اروپایی و کانادا محدودیت تجاری علیه شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل وضع می‌کنند
رژیم صهیونیستی کنسولگری انگلیس را تعطیل می‌کند
فرانسه تجارت با شهرک‌های اسرائیلی را متوقف می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای وال استریت: تصاویر ماهواره‌ای چین به ایران در حمله مرگبار به پایگاه آمریکا کمک کرد
ترامپ: جنگ با ایران «به زودی» پایان می‌یابد
عربستان عراق را مسئول حمله به خط لوله نفت دانست/ الزیدی دستور تحقیق داد
فایننشال تایمز: آمریکا از نفتکش‌های هرمز خواست فقط در زمان‌های مشخص حرکت کنند
بریکس در ۲۰ سالگی؛ از یک سرواژه اقتصادی تا معماری نظم جهانی چندقطبی جدید
شی: جنگ خاورمیانه و خلیج فارس خسارات «جدی» به بار آورده است
هشدار‌های متعدد درباره نقشه بن لادن برای حمله به آمریکا پیش از ۱۱ سپتامبر
حمله توپخانه‌ای و نفوذ نظامی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق
کره شمالی یک پرتابه ناشناس به سمت دریای شرق شلیک کرد
شی جین پینگ پس از هفت سال برای نشست بریکس وارد هند شد
آخرین اخبار
کنفرانس ژنو با مشارکت وکلای اروپایی و فلسطینی؛ نقشه راه دادگاهی کردن نقض حقوق اسرا
پوتین خواستار گسترش شورای امنیت سازمان ملل شد
شی: جنگ خاورمیانه و خلیج فارس خسارات «جدی» به بار آورده است
ترامپ: جنگ با ایران «به زودی» پایان می‌یابد
هشدار‌های متعدد درباره نقشه بن لادن برای حمله به آمریکا پیش از ۱۱ سپتامبر
حمله توپخانه‌ای و نفوذ نظامی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق
۴۴ زخمی در پی خروج قطار از ریل در شمال فرانسه
انفجار و آتش‌سوزی در یک زرادخانه تسلیحاتی در بلغارستان
شی جین پینگ پس از هفت سال برای نشست بریکس وارد هند شد
بریکس در ۲۰ سالگی؛ از یک سرواژه اقتصادی تا معماری نظم جهانی چندقطبی جدید
فایننشال تایمز: آمریکا از نفتکش‌های هرمز خواست فقط در زمان‌های مشخص حرکت کنند
کره شمالی یک پرتابه ناشناس به سمت دریای شرق شلیک کرد
ادعای وال استریت: تصاویر ماهواره‌ای چین به ایران در حمله مرگبار به پایگاه آمریکا کمک کرد
عربستان عراق را مسئول حمله به خط لوله نفت دانست/ الزیدی دستور تحقیق داد
توقف انتقال نفت در خط لوله شرق به غرب عربستان
اصرار ترامپ برای پرداخت رشوه به رای‌دهندگان آمریکایی
ورود جاستین ترودو به صنعت سرگرمی پس از ترک نخست‌وزیری کانادا
مدودف: تهدید روسیه علیه اروپا ساختگی است
منبع ایرانی: ترامپ در پی بازگشت به میز مذاکره است
کاخ سفید به فکر افزایش ظرفیت پالایش نفت افتاد
سی‌ان‌ان: خط لوله شرق به غرب عربستان هدف چندین پرتابه قرار گرفته است
تاکید مودی و پزشکیان بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای
گوشه چشم اروپا برای دست‌درازی به دارایی‌های مسدود شده روسیه
احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در چین
افزایش حملات اسرائیل به سوریه صدای فرانسه را هم درآورد
پرواز شناسایی سوئد در نزدیکی مرز روسیه و فنلاند
چرا باب‌المندب برای تجارت و انرژی جهان حیاتی است؟
خبرگزاری فرانسه: انصارالله کنترل تمامی جزایر تنگه باب‌المندب را به دست گرفت
هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت شکننده نیروگاه زاپوریژیا
انتشار تصاویر ماهواره‌ای از انفجار در خطوط لوله نفت عربستان