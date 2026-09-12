باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کنفرانس بینالمللی ژنو با شعار «بدون آزادی اسرا عدالتی نیست»، برخلاف نشستهای نمادین گذشته، با تشکیل تیمی متشکل از وکلای اروپایی و فلسطینی، قصد دارد پروندههای مستندی از نقض حقوق بشر در زندانهای رژیم صهیونیستی تهیه کرده و آنها را از طریق دیوان کیفری بینالمللی و دادگاههای اروپا پیگیری کند.
این کنفرانس امروز (شنبه) همزمان با شصتوسومین دوره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مرکز کنفرانسهای بینالمللی ژنو و با مشارکت ائتلافی از نهادهای حقوقی بینالمللی (از جمله «جمعیت قربانیان شکنجه»، سازمان «افدی» مستقر در بروکسل، سازمان عدالت برای حقوق بشر مستقر در ترکیه و سازمان کرامت در ژنو) آغاز به کار کرده است.
هدف اصلی این نشست، تغییر مسیر پرونده اسرا از همبستگی اخلاقی به اقدامات عملی و قضایی عنوان شده است. عبدالمجید مراری، سخنگوی کنفرانس، با اشاره به تصویب اخیر پیشنویس «قانون اعدام اسرا» در کنست اسرائیل، تأکید کرده است که تیمی از وکلای آلمان، فرانسه، اسپانیا، هلند و فلسطین در حال گردآوری مستندات هستند تا دادخواستهایی را علیه مقامات اسرائیلی به دیوان کیفری بینالمللی و دادگاههای اروپایی دارای صلاحیت قضایی جهانی ارائه دهند.
این کنفرانس یکروزه در سه بخش تخصصی، وضعیت ۹۵۰۰ اسیر فلسطینی، زنان و کودکان بازداشتی و تدوین نقشه راه برای دادگاهی کردن عاملان نقض حقوق اسرا را بررسی خواهد کرد.
منبع: الجزیره