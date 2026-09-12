باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس طی عملیات‌های متعددی موفق به انهدام باند کلاهبرداری و دستگیری قاچاقچیان شدند.

دستگیری باند کلاهبرداری با ترفند سرمایه‌گذاری در سنگ‌های قیمتی

فرمانده انتظامی استان فارس از انهدام باند ۲ نفره کلاهبرداری خبر داد که با جعل عنوان تاجر بین‌المللی‌سنگ‌های قیمتی و ادعای شرکت در مزایده‌های خارجی، از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس اظهار کرد: در پی ارجاع ۲ فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان با ترفند سرمایه‌گذاری در خرید و فروش سنگ‌های قیمتی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد متهمان با تشکیل باندی ۲ نفره، ضمن معرفی خود به عنوان تاجر و فعال اقتصادی در حوزه سنگ‌های قیمتی، ادعا می‌کردند که در مزایده‌های معتبر یکی از کشور‌های عربی شرکت کرده و از این طریق سود‌های کلان ارزی کسب می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: متهمان با جلب اعتماد طعمه‌های خود و استفاده از وعده‌های پوشالی مبنی بر بازگشت سرمایه، مبلغ ۸۰۰ هزار دلار معادل یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را از ۲ نفر از شهروندان دریافت کرده و پس از آن ارتباط خود را قطع کرده و متواری شده‌اند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و آنان را دستگیر کنند، گفت: کلاهبرداران در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به جرم خود اعتراف کردند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، اضافه کرد: شهروندان باید نسبت به پیشنهادات وسوسه‌انگیز با وعده سود‌های غیرمتعارف در بازار‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری‌های مشکوک هوشیار باشند و قبل از هرگونه پرداخت وجه، حتماً از اصالت و صحت فعالیت افراد اطمینان حاصل کنند.

توقیف خودرو‌های حامل احشام و شکر بدون مجوز

فرمانده انتظامی زرقان از کشف ۳۲ راس گوسفند و ۱۶ تن شکر بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ بوستان هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به ۳ دستگاه نیسان حامل بار مشکوک شدند و جهت بازرسی آن‌ها را متوقف کردند.

او تصریح کرد: ماموران در بازرسی انجام گرفته از این خودرو‌ها ۳۲ راس گوسفند و ۱۶ تن شکر بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرقان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی کردند و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کشف سوخت بدون مجوز در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از کشف بیش از ۱۲ هزار لیتر سوخت بدون مجوز در بازرسی از باغی در حاشیه این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان، اظهار کرد: مأموران انتظامی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق با کسب خبری مبنی بر انبار سوخت بدون مجوز در باغی در اطراف شهرستان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی در محل حاضر و در بازرسی از آن مکان، ۱۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سروستان بیان کرد: یک نفر در این خصوص پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

پوشاک‎ های قاچاق به بازار نرسید

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف سواری و کشف پوشاک قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: ماموران این فرماندهی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری دنا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۲۳۴ ثوب پوشاک قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف کالای بدون مجوز در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی شهرستان فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای بدون مجوز شامل ۴۰۰ ثوب پوشاک قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس