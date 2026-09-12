باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ با توجه به اصلاحات انجام‌شده، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر و مساعدت با آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام و انتخاب رشته در مجموعه‌هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) انجام می‌شود، اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است تا این افراد بتوانند تا پایان روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان باید در مهلت تعیین‌شده، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، تغییرات و اصلاحات مربوط به آن در اطلاعیه‌های اصلاحی اول و دوم منتشرشده در ۳۰ خردادماه و یکم تیرماه ۱۴۰۵، اطلاعیه سوم و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه جدید، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

همچنین آن دسته از متقاضیانی که پیش از این در این مرحله ثبت‌نام خود را تکمیل و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند تا ۲۴ شهریورماه نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به پذیرش این مرحله اینجا از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.